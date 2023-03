Pamela Díaz reveló en Podemos Hablar una anécdota en la que recibió ayuda de un carabinero por una situación bastante particular.

Todo comenzó luego que Jean Philippe Cretton preguntara quienes de los presentes habían hecho uso y abuso de su condición de famoso, ante lo cual Díaz dio un paso al frente.

“Fui al Barrio Italia a comer a un restaurant, y a mi no me gusta caminar, me carga”, comenzó señalando.

“La cosa es que ese día dije ‘no quiero caminar’, y de repente veo un espacio donde no se podía estacionar, pero yo me estacioné”, agregó. “Pero fui súper respetuosa, porque era una parte de Carabineros”, contó.

Fue así como La Fiera terminó estacionándose en un lugar asignado especialmente para la institución uniformada. Jean Philippe, en tanto, iba de copiloto.

“Espérate un poco, no me digas Jean Philippe que después de eso llamaste a la general”, bromeó Bolocco, en alusión a la polémica generada por la llamada de Jorge Valdivia a la diputada Maite Orsini.

“Me estacioné y dije ‘voy a hacer una cosa bien, súper decente’. Voy, tocó la puerta y digo: ‘hola, señor Carabinero, ¿cómo está? Mire, yo estacioné el auto ahí pero este es mi teléfono, ¿lo quiere anotar?”, contó.

“Porque, mire, yo no voy a mover el auto, entonces si usted ve que necesitan ocupar el estacionamiento de ustedes, me pueden llamar por teléfono y ahí muevo el auto’”, relató.

“Eso es ser buena onda”

Para sorpresa de todos, la comunicadora afirmó que el funcionario le dio su permiso aunque le pidió correr el vehículo levemente.

“Igual es abuso de poder eso”, replicó José Miguel Viñuela, ante lo cual el el diputado Andrés Solis replicó: “eso es ser buena onda”.

“El señor carabinero se comportó conmigo, me dijo que igual no correspondía pero que iba a tener mi teléfono por cualquier cosa”, contestó Diaz.

“Dejé el auto, le di mi teléfono y ahora somos muy amigos”, puntualizó. “Si me asaltan le voy a hablar, pero no me han asaltado”, concluyó, desatando la risa de los presentes.