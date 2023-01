Tonka Tomicic volverá a las pantallas tras varios meses y lo hará animando, junto a Francisco Saavedra, la versión 2023 del Festival de Las Condes.

En su primera noche, el evento tendrá los shows de Vicentico y Nicole más el humor de Chiqui Aguayo, mientras que el sábado, en su jornada de cierre, estarán Gente de Zona, Pailita y Pablo Zúñiga. Este último tendrá la misión de hacer reír.

“Las dos noches están buenas, muy redondas”, señala la exanimadora del Festival de Viña. “Me parece súper buena la mezcla de artistas. Vamos a tener dos noches súper entretenidas y con 20 mil personas nuevamente reunidas, es decir, aforo completo”, añadió.

Tonka y el regreso full del Festival de Las Condes

Esto último no es algo menor, ya que en los últimos años el Festival de Las Condes se realizó sin aforo completo debido a la pandemia. En 2021 se hizo con público virtual y en 2022 fue con aforo reducido, por lo que esta versión marcará el retorno completo.

“Yo creo que eso nos hace falta, reencontrarnos presencial y masivamente, así que va a ser una oportunidad para poder contarlo y transmitirlo por las pantallas del 13”, destaca.

“Es una maravilla porque hoy uno aprecia muchísimo más esos encuentros y reencuentros, y a mí me gusta ser parte de eso”, reconoció Tonka Tomicic sobre el Festival de Las Condes.

En ese sentido, la comunicadora comenta que “hoy un Festival tiene otro peso, si lo comparamos cinco años atrás, porque es poder reencontrarnos. Y hacer un hito de ese momento es algo que, sin duda, marca”.

“Definitivamente es algo que todos sentimos distinto, de una manera más especial, y todos estos reencuentros quedan guardados, hasta que pase el tiempo y nos acostumbremos a vivir una especie de normalidad… aunque yo creo que nunca más vamos a tener la vida antes de la pandemia”, reflexionó.

Tonka Tomicic continuó “de alguna forma, siempre vamos a tener algo diferente con las nuevas variantes y algunas restricciones que se puedan llegar a dar, no estamos liberados del todo, entonces hay que aprender a vivir de una manera nueva y por eso siento que hay encuentros y reencuentros que tienen otra connotación y quedarán marcados. Y eso será el Festival de Las Condes también”.

“Tenemos mucha confianza con Pancho”

Luego de dos años lejos de este evento, la ex conductora de “Bienvenidos” confiesa que “estoy feliz de reencontrarme con el público de Las Condes, y también me gusta mucho este festival porque es muy familiar y gratuito, entonces tiene puntos especiales que no tienen otros”.

Este certamen, además, la volverá a juntar en pantalla con Pancho Saavedra, con quien animó versiones en el pasado. “Me encanta eso, tenemos mucha confianza, entonces es un gusto reencontrarnos en el trabajo y estar en un escenario juntos. Yo lo disfruto demasiado”, manifestó.

En relación al retorno de los festivales televisados, Tonka declara que “me parece muy positivo, tiene que ver con lo que estamos ahora viviendo, con el cambio en cuanto a las restricciones por la pandemia”.

“Yo creo que mientras más festivales hayan, más espacio hay para los espectáculos, para la música, para los artistas y para los que nos gusta hacer, así que bien por eso, porque es un rubro, desde maquillaje hasta escenógrafos, que se vio muy perjudicado en la pandemia, por lo que me parece perfecto que haya mucho trabajo para todos ellos”.