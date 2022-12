El exconductor de "Me Late", Daniel Fuenzalida, se refirió a su paso por TV+ en medio de las especulaciones sobre el regreso del programa.

A través de su cuenta en Instagram, donde se dedicó a responder preguntas de sus seguidores, Daniel “Exhuevo” Fuenzalida arrojó luces sobre cómo era su rutina cuando estaba al mando del desaparecido “Me Late”.

“Ahora después de todo lo que te pasó… ¿Piensas que fue para mejor?”, consultó el usuario anónimo en referencia al despido del animador de TV+ tras la cancelación del programa dedicado a la farándula local.

La respuesta del otrora conductor de “Extra Jóvenes”, acompañada de un retrato en modo selfie, fue concisa: “Absolutamente, di todo para el canal pero no tenía vida”, escribió.

La forma no fue la mejor pero hicieron que despertara”, complementó Fuenzalida, quien no escatimó en críticas al canal privado luego del desenlace de Me Late.

En diálogo con BioBioChile días atrás, el “Exhuevo” aseguró estar “en conversaciones” para volver con el programa a la televisión chilena. “Estamos en proceso de reuniones, pero nada claro aún”, dijo.

Según reveló Sergio Rojas, uno de los panelistas del programa, se trataría de un programa especial para el Festival de Viña del Mar. De acuerdo a trascendidos y no poca especulación, el espacio podría retornar a las pantallas de mano de uno de los canales oficiales del evento.

“Siempre es la idea regresar todos, esa es la idea central”, comentó Daniel Fuenzalida. Sobre la idea de hacer el show en redes sociales, apuntó: “Es una alternativa, pero yo siempre estoy pensando en TV (…). Son cosas distintas, la farándula en redes y en televisión. En redes ya viene haciéndose con los live, pero son 2 formatos distintos, los 2 válidos”.