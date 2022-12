Como una forma de conectar con su público, el panel de Sígueme y te Sigo quiso leer en vivo mensajes positivos y negativos dados en redes sociales para poder responder a sus televidentes, leyendo entonces la petición de que volviera su antecesor, Me Late.

Todo inició en una sección llamada “experimento social”, donde aseguraron que leerían los mensajes que llegaran a sus redes sociales, sin importar que fueran críticas o elogios.

“Dice: el día que los panelistas de farándula hablen de ellos y no de los otros personajes serán más entretenidos”, comenzó leyendo Francisco Kaminski, llamando a enviar sus mensajes.

“Leamos, po’, leamos los buenos y los malos”, lanzó, instando a sus compañeros a leer otros comentarios.

Así, el panelista Andrés Baile leyó un mensaje positivo, donde aseguran que él es “el padre de la farándula. Siga así no más. Es muy bueno el panel que tiene”.

“Oye, pero lean los malos po”, instó Kaminski.

Así, poco a poco todos empezaron a leer mensajes en su contra, a lo que el propio Kaminski leyó uno en donde aseguraban que el espacio era “lo peor de la TV”.

“Me Late que no van a llegar a marzo”, leyó también Baile, a lo que Titi García Huidobro leyó otro en donde les dijeron: “Son una mala copia del otro programa”.

“‘Que vuelva Me Late’, mira la gente”, leyó Kaminski en voz alta entonces. “No es resorte nuestro. Me gustaría contestarle a la gente en los comentarios, así como no es resorte nuestro”, añadió.

“No, pero qué culpa tenemos nosotros”, exclamó el exMekano tras oír el mensaje.

“‘De todas maneras es mejor este programa que Me Late’, dicen aquí”, leyó por su parte Mauricio Israel.

Sígueme y te Sigo tuvo un inicio polémico luego de que el programa de espectáculos Me Late y Me Late Prime fueran sacados abruptamente de la pantalla hace unos meses. Entonces, además del programa de las tardes, se estrenó Tal Cual en el horario prime.