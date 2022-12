81 años tiene el actor mexicano, Andrés García, además de sufrir diferentes padecimientos a causa de una cirrosis y de una caída. Pero esto no es lo único que lo aqueja, ya que se encuentra en medio de una disputa familiar con su exesposa y sus hijos, también actores, a quienes acusa de que solo quieren quedarse con su herencia.

El actor mexicano Andrés García se encuentra con un delicado estado de salud debido a una enfermedad que lo aqueja, sin embargo, también está enfrascado en una lamentable disputa familiar.

Mientras que el protagonista de “Pedro Navaja” acusa a sus hijos y exesposa de querer quedarse con su herencia, los propios seguidores del intérprete, en redes sociales, le piden que tenga más humildad.

El conflicto de Andrés García y su familia

De acuerdo a lo informado por Publimetro, Andrés García, de 81 años, mantiene un delicado estado de salud desde hace varios meses tras sufrir una caída y padecer cirrosis hepática.

Sin embargo, en medio de los problemas físicos que lo aquejan, también mantiene una polémica con sus hijos, a quienes acusa de abandonarlo y estar interesados solo de su herencia.

Todo comenzó cuando su hijo Leonardo, acusó a la actual pareja del actor y youtuber, Margarita Portillo, de buscar quedarse con todos los bienes del histrión. A través de un comunicado de prensa, el también actor puso en duda los “intereses personales o económicos” de su madrastra.

“Desafortunadamente, la persona que en ocasiones lo atiende, y digo en ocasiones, porque ella no vive con él y solo en algunos momentos está con él, Margarita Portillo, no nos comparte la información completa, ni los cuidados que está recibiendo, y así mismo cuando está con ella no nos da acceso a visitarlo”, señaló en el comunicado.

Por su parte, su otro hijo, Andrés, hizo uso de sus redes sociales para tachar toda la polémica como un “circo”.

La mujer de Andrés García se defiende

Respecto a las acusaciones hacia Portillo, respecto a los intereses económicos que tendría con su actual pareja, Andrés García, también respondió a través de un comunicado.

“Es una tontería, realmente, ni siquiera vale la pena contestar, además de que es una tontería, me parece deplorable tomar ese tema cuando ahorita”, dijo en el programa De primera mano.

“Lo único que me preocupa es que salga adelante mi esposo. Andrés ha dicho varias veces que ya tiene arreglado todo, entonces no tengo nada que comentar”, concluyó.

Seguidores piden “perdón” para sus hijos

Ante la polémica entre Andrés García y su familia, en medio de su enfermedad y líos de herencia, los internautas se han hecho notar en redes sociales y solicitan que el actor “perdone” a sus hijos.

“Debería asumir sus errores del pasado y pedir perdón”, “Siempre fue un mujeriego y poco le paró a sus hijos”, son solo algunos de los cometarios escritos por los seguidores del mexicano en su cuenta de Instagram.

“Aun cuando está cerca de la muerte no pide perdón”, “Andrés fuiste un gran actor, pero con muy poca humildad y se nota en la relación con tus hijos”, le hicieron notar otros.