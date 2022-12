Chente Ydrach es un youtuber puertorriqueño actualmente reconocido en redes por hacer contenido orientado a la música urbana, principalmente entrevistas. Desde que inició su canal en YouTube en 2009 buscó la forma de cautivar a la gente desde el humor y terminó colaborando con grandes artistas del género como Bad Bunny y Karol G que le han traído cientos de miles de visitas.

Fue así como su canal terminó convirtiéndose en una especie de “talkshow” donde lleva invitados del momento para tener las conversaciones más íntimas y divertidas. Donde incluso ha recibido a Stefan Kramer, que internacionalizó su carrera cuando imitó a Bad Bunny en la Teletón de este año.

Ahora, Chente Ydrach acaba de lanzar un nuevo proyecto en el que colabora con Amazon Music y con el cual pudo entrevistar en profundidad a la colombiana Karol G (La Bichota), como uno de los primeros capítulos de lo que será una serie de varias entrevistas que saldrán al aire por Twitch, Amazon y caerán finalmente en su canal de YouTube.

El pasar de una app de videos autogestionada a conversar con grandes artistas del momento y alcanzar plataformas globales de streaming, si bien le sorprende, sí era algo que imaginaba. Así lo cuenta Chente Ydrach a BioBioChile.

“Si me lo imaginaba, yo leí un libro de Larry King donde él hablaba de la entrevista, me acuerdo estar leyendo ese libro y dije ‘yo puedo hacer esto’. Puedes pensar que es mi ego, pero he tenido alta estima, siempre he pensado que tengo la capacidad de hacer grandes entrevistas, pero siempre me sorprende llegar a personas como Karol G en el Cairo”, admite.

Y es que fue en la capital de Egipto donde se encontró con La Bichota, para una íntima conversación mientras recorrían las calles y paseaban por lugares emblemáticos de El Cairo, donde Karol G se encontraba en pleno rodaje del videoclip “Cairo”, lanzado hace un mes.

“Me vuela la cabeza, no deja de sorprenderme el hecho de que estos artistas tengan una audiencia tan grande. Yo tengo entrevistas del 2015 donde con algunos invitados sacaron 1 millón de descargas. Y hoy por hoy las conversaciones son de cientos de millones, entonces se salió de control”, reconoce.

“Yo me acuerdo que Karol G sacó TUSA y después había un gran reto, que era qué hacer después. Y ahí salió “Bichota” y eso ya no es un milagro, es que ellos ya tienen la fórmula para hacer que funcione, yo vivo maravillado con estos artistas que nos rodean”, agrega.

La gente quiere ver raperos y traperos, dice Chente Ydrach

Si bien, Chente Ydrach partió en la plataforma como un humorista y posteriormente entrevistando a actores de artes escénicas, finalmente encontró su fórmula en el género urbano, sacándole provecho en su país de origen.

“En Puerto Rico tú tiras una piedra y le vas a dar a un reguetonero, así que escasez de figuras para entrevistar no hay y tengo la dicha de vivir aquí y poder entrevistarlos”, comenta.

“Además de que el mismo mercado te deja saber que la gente quiere ver podcast con raperos, traperos, reguetoneros y quiere que tú les preguntes acerca de las tiraderas y quieren que tú le preguntes a Karol G acerca de su tema más reciente y su pelo, etc”, añade.

Asimismo, Ydrach plantea que el éxito de su canal va también de la mano con el crecimiento precipitado del trap que partió en 2016, con artistas con Bad Bunny o reguetoneros que mezclaron sus ritmos con este método y que lograron una audiencia inmensa.

“No deja de sorprenderme, por ejemplo que artistas famosos los escuchen. Este finde pasado salió las canciones que Jay Z estaba escuchando y ahí estaba Bad Bunny, que yo lo conocí a él”, señala.

Y así lo hizo también con su contenido y su canal en YouTube. “Yo creo que el artista se siente bien cuando tienes una conversación trivial con él, la clave es no necesariamente hablar del próximo disco. Yo creo que hay una cosa cool en que te gusta ver en Netflix, cuál ha sido el peor show de tu vida, como se siente ser millonario. Todas esas preguntas triviales es divertido hacerlas y responderlas para ellos”, asegura.