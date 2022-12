La actriz relató su decisión de fingir estar inconsciente para evitar ser llevada presa al no portar sus documentos tras sufrir un accidente de tránsito.

La actriz chilena Paloma Moreno compartió una peculiar anécdota en el programa Podemos Hablar, en donde recordó la vez que fingió su propia muerte para evitar una situación con Carabineros tras un choque automovilístico.

Entonces, la actriz quiso contar su historia en el Punto de Encuentro, donde el conductor del espacio, Jean Philippe Cretton preguntó por personas que eran capaces de mentir para conseguir un objetivo.

“Nadie salió herido en esta historia”, dijo de entrada la intérprete para recordar un día en el que, por un descuido, olvidó llevar su licencia de conducir.

“Iba manejando muy temprano en la mañana a hacer un trámite al centro y frené en segunda fila y me chocaron por detrás, fuerte. Yo avancé y choqué al de adelante. Choqué en cadena, mala onda, 7 de la mañana, todo muy mal”, comenzó recordando.

Entonces, comenzó a buscar sus documentos en la espera de Carabineros, que estaría a cargo de analizar el accidente de tránsito, dándose cuenta de que no los había traído.

“Llegó Carabineros y me hice la muerta”, confesó de golpe entonces, provocando risa en los otros asistentes del programa. “Muerta. Completamente muerta y no me había pasado nada; fingí estar muerta”, replicó, imitándose a sí misma en aquella situación.

“Entonces se acerca un carabinero y me pidió el carnet de identidad y yo: muerta. Y muerta, muerta, muerta”, narró, asegurando que temía irse presa o bien, que le quitaran su licencia al no portarla al momento del accidente.

Así, al ver a la actriz sin reaccionar, esta acabó siendo trasladada en ambulancia al centro de salud más cercano. Al ingresarla y dejarla sola por unos momentos, llamó a un familiar para explicar la situación y pedir que le llevaran sus documentos.

En eso, afirmó que continuó “actuando pésimo” en el hospital, simulando haber estado confundida de lo que había ocurrido y, recién cuando su abuela llegó al rescate, entregó sus documentos a Carabineros y explicó la situación, resolviendo el problema.