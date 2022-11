Según recoge el medio El Filtrador, el 13º Juzgado de Garantía de Santiago sentenció en septiembre pasado a cinco años de presidio menor en su grado máximo al comunicador audiovisual tras haber abusado de una menor de edad.

De acuerdo al citado medio, Lobos abusó de la víctima -quien era hija de su pareja de entonces- entre 2009 y 2016, es decir, cuando tenía entre siete y 14 años.

De esta manera, el acusado recibió “la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo” más la “inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y a la pena del comiso de la especie incautada, sin costas”.

Es así como al sujeto “se le concede la pena sustitutiva de la libertad vigilada intensiva, debiendo quedar sujeto al control y vigilancia de Gendarmería de Chile por el plazo de la condena”.

La denuncia de abuso sexual

El caso fue revelado por la propia joven a través de las redes sociales en 2019, en donde detalló que los abusos sexuales ocurrieron mientras Lobos era pareja de su madre.

“Al principio normalizaba todo hasta los 10 donde me di cuenta que no eran ‘juegos’ los que hacía con el”, escribió en aquella oportunidad la muchacha.

“Mi mamá varios años estuvo trabajando en la noche por lo que me quedaba sola con el y mi hermano, el siempre me decía que esperará a que mi hermano se durmiera porque después quería jugar conmigo, a lo que yo accedía. Más de una vez jugábamos a vendarnos los ojos y empezar a probar ciertas cosas, uno tenía que adivinar lo que estaba probando”, agregó.

“Más de una vez probé algo, nunca supe exactamente lo fue, pero ahora que me doy cuenta probablemente más de una vez le hice un oral”, sostuvo.

“Más de una vez sentía su pene asqueroso sobre mi ropa, me daban unas ganas de llorar y gritar y no podía por el simple hecho de estar amenazada. Tenía miedo que me hiciera algo peor”, expresó, añadiendo que los malos tratos terminaron luego que el sujeto fuera encarado por sus familiares.

En 2019 La Red se refirió a la denuncia

Tras conocerse la denuncia, desde La Red emitieron un comunicado en el que indicaron que esperarían que esperarían hasta “que dicha acusación sea aclarada por los tribunales de justicia, que son los llamados a dilucidar esta imputación, con seriedad, profesionalismo e imparcialidad con el fin de establecer la verdad, con respeto a la presunción de inocencia y adoptando las medidas que sean necesarias para resguardar a la menor de edad, en conformidad a la ley”.

“Sin perjuicio de lo anterior, como canal condenamos tajantemente cualquier acto de abuso o acoso sexual y violencia en cualquier circunstancia. Hoy más que nunca, nuestro país necesita ser reflexivo frente a denuncias de esta naturaleza y escuchar todas las voces que nos permitan sanar”, concluyeron en diciembre de 2019.