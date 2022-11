Este jueves se llevará a cabo una de las premiaciones más importantes de la industria musical de habla hispana, los Latin Grammy 2022, que cuentan con varias nominaciones para artistas nacionales en esta edición.

El evento, que ya va por su edición número 23, tendrá lugar la noche del jueves a las 22:00 horas de Chile, desde el Mandalay Bay Resort and Casino, en Las Vegas, donde se celebra la premiación.

Adicionalmente, contará con la conducción de artistas como Luis Fonsi, Anitta, Laura Pausini y Thalía; y la aparición de otros como Gente de Zona, Goyo, Aymée Nuviola, Christina Aguilera, John Legend, Jorge Drexler, Christian Nodal, Camilo, Majo Aguilar y Mon Laferte, entre otros.

Entre algunas de las nominaciones más importantes de los Latin Grammy 2022, destaca Bad Bunny, que encabeza la lista en 10 categorías con su último álbum de estudio Un verano sin ti.

En el ámbito nacional, la cantante chilena Mon Laferte se encuentra presente en la categoría “Canción del Año” por su éxito Algo es mejor, de su último álbum titulado 1940 Carmen.

Así mismo, también representan al país Cami, en la categoría “Mejor Video Musical” con la canción Mía, del álbum Anastasia; y el joven productor Magicenelbeat (Joaquín Calderón, 23 años) por su colaboración en el disco Un verano sin ti de Bad Bunny.

Como es costumbre, la ceremonia de premiación musical será transmitida en vivo a través de TNT a partir de las 21:00 hora Chile, cuando comienza la alfombra roja que se mantiene hasta las 22:00, horario en que inicia la premiación.

Así mismo TNT América Latina hará uso de algunas plataformas digitales para cubrir el evento, como lo es su canal de YouTube donde se comentará la alfombra roja y los momentos más memorables.

En cuanto al streaming, HBO Max también pasará los premios. La plataforma de hecho prometió “cobertura 360” para ese momento, que contará con la aparición de Lety Sahagún y Anais Castro.

Finalmente, en la señal nacional La Red emitirá un especial para la alfombra roja a las 21:00 horas y las 22:00 el canal transmitirá en vivo los premios.

🇧🇷🇲🇽LATINOS AS ALWAYS THE BEST 🇮🇹🇵🇷#LatinGRAMMY pic.twitter.com/Ya4Uqcckmr

— C (@laupaucl) November 16, 2022