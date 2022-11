Durante la noche del martes, María Eugenia “Kenita” Larraín recordó cómo conoció al célebre cantante Luis Miguel, que a su vez provocó una discusión por celos de parte de Iván Zamorano.

La numeróloga estuvo invitada en Juego Textual, donde “Chiqui” Aguayo le preguntó a Larraín qué le llamó la atención del músico. “Él es más que una cara linda”, bromeó entonces.

“Es obvio que sin conocerlo a uno le llama la atención lo físico, pero cuando lo conocí y me invitó a cenar, conversamos sobre temas más profundos como la ley de la atracción”, relató invitada.

“Él me sorprendió como persona. Empezamos a hablar temas más profundos y espirituales y él en un momento me empezó a decir que, sin haberlo estudiado, aplicaba desde chico la metafísica”, comentó.

Consultada acerca de cómo conoció a Luis Miguel, la influencer contó que todo partió en 2003, cuando ella estaba a punto de casarse con el exfutbolista Iván Zamorano.

Específicamente, ella y su entonces pareja fueron a un concierto del mexicano en primera fila en Espacio Riesco. “Cuando empieza a cantar, me doy cuenta de que me miraba”, dijo entonces.

“Yo decía: ‘Es imposible, mi amor platónico no puede estarme mirando a mí’. Se estaba haciendo el lindo, pero yo estaba con Iván al lado”, aseguró. A la salida del concierto, un guardia del artista le pasó una tarjeta a Kenita, con un número de teléfono, e Iván se dio cuenta.

“Cuando terminó el recital, salimos por otro acceso y se acerca un guardia y me pasa una tarjeta”, contó, apuntando que, como su pareja venía atrás, reaccionó inmediatamente a esconder aquella nota que venía con un número de teléfono.

Así, el trayecto en auto ocurrió en silencio, por lo que creía que Zamorano no había notado aquella entrega. “Iván me fue a dejar a mi departamento y entonces me preguntó ‘¿Qué te pasaron? Muéstramelo’“, relató.

“Ahí tuvimos un problema, obviamente. Fue una pelea compleja. Me dijo: ‘Si quieres anda, porque él es mejor que yo’. Se dio cuenta de que era mi amor platónico, y uno es un ser humano también. Al final nunca lo llamé”, contó.

Asimismo, cuando su matrimonio no se realizó, Larraín admitió haber lamentado no llamar al músico, asegurando que entonces “me tomaba la cabeza y decía ‘No me casé y no resultó, y tampoco conocí a Luis Miguel por este compromiso. Perdí la oportunidad de mi vida’. Fue de verdad angustiante porque era mi amor platónico”.

El reencuentro de Luis Miguel y Kenita Larraín

Sin embargo, cinco años después, la numeróloga recibió la llamada de una productora a cargo de un recital del Sol de México para invitarla al evento en primera fila.

“Entonces me llevan al recital, me ponen en primera fila, cantó sus canciones y empezó a hacer lo mismo, como que disimuladamente me miraba”, recordó.

“Cuando le queda la última rosa me mira y me la regala. Se acaba el recital, y de repente sale alguien de la producción y me pasa un ramo de flores”, contó, afirmando que las fans fueron sacando las flores hasta desarmar el ramo.

Ante esto, la exmodelo aseguró que entonces “una niña de atrás me dijo: ‘Pero Kenita, ¿cómo les diste las flores? Seguro que en las flores venía un mensaje para ti’. Y me puse a buscar por el suelo, con angustia y dolor, si se había caído alguna carta, papel o algo, y no había nada”.

“Me dio tanta pena, porque por segunda vez me había perdido la oportunidad de conocerlo, que me fui al baño a llorar”, confesó. Sin embargo, a la salida, alguien del staff del mexicano la abordó y le dijo que él la quería invitar a cenar.

Así, Larraín y el Sol de México, se reunieron en el hotel y cenó con el artista. “Le dije: ‘¿Por qué me invitaste a mí?’ Y me respondió: ‘Porque hace mucho tiempo te veo en la prensa’. O sea, me conocía, seguramente, de algún programa”, recordó.

De hecho, según reveló la modelo, Luis Miguel la recibió con la TV prendida precisamente en un programa donde ella estaba. “Me abre la puerta, yo quedé tiesa, y me dice ‘Hola, mira, te estoy viendo’. Y justo Camiroaga me estaba entrevistando. Lo dieron justo ese día”, sostuvo.

“Yo iba a conocer a un artista, pero conocí a una persona que me sorprendió. Tiene cosas que sanar como todos, pero tiene un lado muy lindo de mucha sabiduría, y eso me llamó mucho la atención”, declaró sobre el mexicano.

Consultada acerca de si siguieron juntándose, Kenita confirmó que pasaron varios años viéndose cuando ella viajaba. “Después perdimos el contacto”, confesó.