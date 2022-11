Además de hablar sobre su vida privada, María Eugenia “Kenita” Larraín quiso ir más allá y realizar un análisis numerológico en el programa Juego Textual, donde hizo una predicción sobre Angélica Castro y Cristián de la Fuente, tras su polémica por la infidelidad del actor en septiembre.

La modelo se encontraba hablando de su labor como numeróloga cuando Yazmín Vásquez quiso preguntar por el futuro de la relación entre la presentadora de televisión y el intérprete.

“El año 2022 para ella es un año de mucha transformación y tiene mucha relación con lo que estamos viviendo a nivel planetario, porque tiene que ver con reformular todo”, comenzó explicando Larraín.

Enfocándose en Castro, afirmó además que “el 4 que le sale acá, tiene que ver con toda la estructura, con toda la base. El 4 también habla del hogar, entonces esa es una transformación en el hogar”.

Asimismo, afirmó que Castro “presenta un karma donde uno de sus grandes aprendizajes es no resistirse a los cambios”.

“Además, le sale un número que tiene un regalo divino. Ella es una mujer muy intuitiva. Además de bella y todo, es muy intuitiva. Lo tiene como un regalo divino”, apuntó entonces.

“Me imagino que esta situación, si es que no ocurrió antes, capaz que sí, ya la venía olfateando. Es súper perceptiva e intuitiva en este tema”, añadió.

Tras ser consultada sobre un posible regreso con el padre de su hija, Larraín se enfocó en cómo se ven los siguientes años para la animadora.

“El 2023 para Angélica a ella le viene un 14-5 dónde va a tener que soltar el pasado. Si realmente se van a encontrar en el amor, va a tener que ser desde un nuevo escenario, perdonando”, profundizó.

En ese mismo año, la numeróloga apuntó que Castro “va a tener que hacer grandes cambios y, quizás, el 2024 ya para ella viene Venus, que es el planeta del amor. Pero el 2023 va a ser un año donde va a tener que abrirse a los cambios”.

Por otro lado, Larraín aseguró que en de la Fuente “veo en su infancia mucha soledad. Hay temas acá ancestrales (…) en su árbol hay temas que sanar con respecto a la infidelidad”.

“Él es un ser humano que tiene que sanar cosas dentro de él. Quizá todo esto que pasó, que fue súper público no solo en Chile, le va a ayudar a ambos (Cristián de la Fuente y Angélica Castro) para replantearse, para sacar su mejor versión”, concluyó su Kenita Larraín.

El actor acabó protagonizando una polémica a finales de septiembre luego de que el programa Primer Impacto lo captara besando a una joven mujer en un restaurante en México.

De la Fuente reconoció la infidelidad luego de la ola de noticias a su alrededor, apuntando que “cometí un error… Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré”.

“Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video”, aseguró, apuntando que “es un error de borracho, de tonto”.

Hasta el momento, Angélica Castro no se ha referido al tema, pese a que sigue activa en sus redes sociales. Asimismo, la pareja había dejado de seguirse en Instagram.