Un particular momento vivieron los animadores de Mucho Gusto Karen Doggenweiler y José Antonio Neme, luego de que el periodista quedara atrapado dentro de un disfraz de caballo, sin poder ocultar su desesperación por salir.

La dupla miraba diferentes disfraces para Halloween cuando Neme divisó un traje de caballo que necesitaba a dos personas. Así, mientras Doggenweiler continuaba analizando otras prendas, él se dispuso a usar el traje.

Así, entre risas y la dificultad de poder entrar en él, finalmente logra equiparlo y pide que alguien más le acompañe en la prenda, a lo que, entre risas, su compañera en el set decide acompañarlo.

“Amiga, vamos a tener que ir a pedir dulces”, menciona entre risas Neme, a lo que la dupla da un par de vueltas. Sin embargo, a los pocos segundos, la periodista no pudo aguantar sus carcajadas, agachándose aún dentro del traje.

“Oye, no puedo salir de acá”, menciona entonces Neme, sin tener respuesta. “Karen, espérate, me estoy ahogando… ¡Me estoy ahogando!”, exclamó entonces, nuevamente sin tener respuesta.

“Oye, que de verdad me estoy ahogando, esto puede ser como el Mago Oli, ¡sáquenme de acá!”, continuó José Antonio Neme mientras seguía tratando de salir del disfraz.

Neme, entre risas, trata de tirar la cabeza del caballo para encontrar una apertura sin éxito. “Pero, ¿dónde está la salida de este traje?”, preguntó entonces, mientras Doggenweiler también buscaba salir de la prenda.

“Oye, mientras logramos salir de acá, vamos a un último minuto”, aseguró la profesional para luego salir de escena. Minutos después, el programa volvió a tener un tono serio al hablar respecto a un crimen que estaba ocurriendo en ese momento.

El particular momento no pasó desapercibido en redes sociales, donde diferentes usuarios compartieron el particular momento.