Con una férula en su mano e inmovilizado, así se encuentra el periodista Gino Costa, esto luego de una extraña lesión que lo obligó a ausentarse de la conducción del matinal del TVN, Buenos días a todos.

“Aquí, todo accidentado. No sé qué me pasó” comenzó contando el animador a sus compañeros mediante un contacto en vivo, para luego mostrar su mano cubierta por una férula.

La lesión de Gino Costa

De acuerdo al relato del periodista, se habría percatado de la lesión luego de la emisión del matinal durante el miércoles, sin embargo, admite que no sabe a qué se debe.

“Debo confesar que Leo Jeria se reía de mí, le decía ‘¿me das un ibuprofeno?, porque tengo la mano como empanada"”, contó sobre él detrás de cámaras de ese día para luego mostrar la diferencia entre ambas manos.

“Pedí hora al traumatólogo y me están haciendo exámenes. Hoy desperté mucho peor, así que me inmovilizaron la mano, tengo que estar en reposo y no moverme mucho”, dijo excusando su ausencia del programa.

El periodista admitió ser “torpe y bien acontecido”, por lo que aún o encuentra el origen de su accidente. En tanto, detalló que “no ha sido fácil, me ha dolido ene, pero no sé qué tengo, porque no es una picadura”.

La conducción del matinal de TVN

Cabe recordar que el comunicador llegó a la conducción del matinal de Televisión Nacional luego de que su colega Carolina Escobar dejara el espacio para dedicarse a la vida sustentable.

Anteriormente, uno de los últimos rostros del canal, Gonzalo Ramírez, también abandonó la estación televisiva para unirse a Karen Doggenweiler en Mega.

De esta manera, Gino Costa, el conductor de Buen Finde, es una de las últimas caras conocidas que quedan en Buenos días a todos, programa que por ahora queda a cargo de sus colegas Rafael Venegas y Nathalie Catalán.