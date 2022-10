Daniel Fuenzalida salió en defensa de Iván Núñez, luego que el periodista fuera apuntado como responsable del fin del programa Me Late y la salida del animador de TV+.

“Quiero decir que me llamó la atención todo lo que se dice en las redes, y creo que la honestidad tiene un valor. El ser claros y transparentes por la vida tiene un valor y amerita conversarlo y hablarlo”, dijo el animador en un video en Instagram.

Núñez fue acusado en redes sociales de haber intervenido en el fin del espacio de farándula, luego que el jueves pasado su exesposa Marlene de la Fuente asegurara allí que no pagaba la pensión alimenticia de sus hijos, lo que fue desmentido por él.

“Nosotros el día jueves invitamos a Marlene de la Fuente, ex de Iván Núñez, al Me Late Prime, y fue un programa periodístico en que estábamos todos de acuerdo en el panel”, explicó Daniel Fuenzalida.

“Se expuso el caso y, como ejercicio periodístico, contactamos a Iván. Él dijo que no podía ir al programa ni hacer un contacto con nosotros, pero sí nos dio toda la posibilidad de hablar con su abogado”, agregó.

De acuerdo a Fuenzalida, Andrés Cañiulef se contactó con el profesional. “Teníamos toda la información de Iván Núñez, que contrastamos con la que trajo Marlén de la Fuente”, aseguró.

Daniel Fuenzalida: “Iván Núñez no tiene nada que ver”

De acuerdo al animador, “hay una lamentable coincidencia con los tiempos, porque esto fue el jueves y el día viernes el canal toma la decisión de comunicarme a mí a las 7 de la tarde que el programa no seguía al aire”.

“Quiero dejar súper claro que Iván Núñez no tiene nada que ver en esto ni Marlene de la Fuente tampoco“, sentenció.

“Esto no pasa por una cuestión editorial ni por una edición específica del programa. Iván Núñez no tiene nada que ver, no es la mano negra que se señala, él no llamó a ningún ejecutivo hasta donde yo sé“, afirmó.

“Cuando los ejecutivos me llaman a la reunión, este tema no se tocó, no se habló ni se mencionó jamás. A mí tampoco se me pasó por la cabeza que la decisión del canal pasaba por este tema. Absolutamente descartado, se los digo con toda sinceridad”, sostuvo.

“Quiero ser claro y empático por lo que ellos dos están viviendo”, continuó. “Creo que es justo por Iván y por Marlene decir de primera fuente, de mi parte, que esto no es así. Es una decisión del canal y no editorial. Yo conozco cómo se maneja el tema”, concluyó.

La defensa de Iván

Durante este domingo Iván Núñez también se defendió de los ataque en redes sociales.

“Gente: paren de odiar. Estamos creando una sociedad tóxica y enfermiza”, dijo.

“He leído al principio con algo de nervios y luego con estupor cómo se me vincula al cierre de un programa de un canal en el que no trabajo”, continuó.

“No conozco a quien dirige TV+ ni a sus ejecutivos. Ni mucho menos a sus dueños. No tengo nada que ver con eso“, escribió el rostro de TVN.

“Vincularme al despido de un equipo es vil y cobarde. Si tuviera ese poder, habría evitado que expusieran a mis hijos o se difundieran mentiras sobre mi separación”, añadió.

“Espero sinceramente que los responsables de esta decisión sean claros sobre los motivos de la misma“, declaró el comunicador.