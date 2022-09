Este lunes, De Tú a Tú emitirá un capítulo especial con el periodista Rafael Cavada, quien recordará de forma íntima los traumas que le trajo cubrir la guerra de Irak en 2003.

“Todas esas son cosas que después te hacen tener pesadillas”, aseguró el periodista a Martín Cárcamo, de acuerdo a un adelanto al que tuvo acceso BioBioChile.

Así, el periodista quiso tomarse un momento para rememorar uno de los momentos más crudos: cuando presenció la muerte del camarógrafo español de Telecinco, José Manuel Couso.

Entonces, Cavada se encontraba alojando en un hotel que acabó siendo el centro de un bombardeo. Fue en aquel momento que el periodista debió escoger entre ayudar a tratar de salvar su vida o bien, grabar el ataque.

“Lo ayudé, porque consideré que ponerme a grabar no servía de nada. Cuando hay otra gente ayudando, uno graba. No soy tan valiente. Si el tipo estaba ahí y necesitaba ayuda, yo no podía mirar sin hacer nada”, recordó.

Sin embargo, no solo tuvo el trauma al tratar de salvarle la vida a un colega, sino que el mismo horror de la guerra acabó afectándolo psicológicamente.

“(El bombazo) le arrancó pedazos al balcón. Si yo hubiera estado en el balcón me muero”, recordó del ataque. Fue así que, asegura, “aparecieron las pesadillas”.

“Recuerdo haber soñado con una niña que había visto herida, y cuando levantaba la vista, era mi sobrina”, confesó.

De todas formas, Cavada también recordará otro oscuro momento de su bienestar mental. Según explicó, tras dejar TVN en 2006, el periodista acabó sumido en una profunda depresión.

Según describe, “no quería hacer nada, pero me levantaba igual. Soy súper funcional en ese aspecto, pero empecé a sentir que nada me interesaba”.

“Para mí sentir que mi trabajo no tiene propósito es como estar muerto en vida”, lamentó, asegurado que finalmente pudo superar aquel episodio tras realizar terapia con un profesional.