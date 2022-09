Durante la emisión más reciente de Pero Con Respeto, el actor Etienne Bobenrieth compartió con el periodista Julio César Rodríguez su actual situación sentimental, recordando también los motivos de su quiebre con Emilia Noguera, madre de sus hijas.

En medio del espacio, y tras ser consultado por el comunicador, el actor aseguró que “creo que estoy pasando por una época post separación, pospandemia y posteleserie. Estoy oficialmente soltero, lo que no quita que estoy conociendo gente”.

Así, minutos más tarde, Rodríguez quiso ahondar sobre el quiebre con Noguera, a lo que Bobenrieth reveló que la pareja lleva separada tres años.

“Puedo decir que estamos felizmente separados. Nos llevamos súper bien, somos súper buenos amigos”, aseguró, apuntando además que la ruptura “no fue una terminada por algún hecho terrible ni nada”.

“Simplemente, dejó de funcionar la cosa como pareja, pero seguimos funcionando muy bien como padres de nuestras niñas, que es lo que importa”, añadió.

En eso, el protagonista de Pobre Novio aseguró que comparte un régimen compartido con las pequeñas. “Ella está una semana con las niñas y yo estoy la otra semana con ellas, estamos así. Nos llevamos súper bien”, puntualizó.

Asimismo, Etienne Bobenrieth aseguró que para él, Emilia Noguera “no es una ex, es la mamá de mis niñas y yo voy a tener que relacionarme con ella toda la vida”.

Asimismo, recordó los dichos de uno de sus amigos, quien le dijo: “o tú vas a tener que acompañar a tus hijas al funeral de tus hijas, o la Emilia tendrá que acompañar a tus hijas a tu funeral”.

“La Emilia no es cualquier ex, es una persona con la que te vas a relacionar toda tu vida. Es una relación para siempre y que hay que mantenerlo, porque no lo puedes evitar. Cuando se trata de los niños, uno tiene que decidir de a dos”, cerró el actor.

En 2021, y a través de un live de Instagram, el intérprete confirmó su quiebre. “Nos separamos con Emilia un poquito antes de la pandemia y afortunadamente en súper buenos términos y de una manera muy civilizada. Tampoco hubo eventos, ni terceros, ni mala onda (…) Fue algo que simplemente no resultó como pareja, lo intentamos y todo bien”, expuso entonces.