La confirmación de la muerte de la Reina Isabel II a los 96 años llegó este lunes mediante una transmisión especial de la cadena británica BBC, que horas atrás ya había iniciado una cobertura especial (y repleta de señales) sobre el estado de salud de la monarca.

El anuncio en sí recayó en el presentador Huw Edwards, quien horas antes había aparecido en pantalla con corbata y traje negro en lo que fue el primer indicio institucional del deceso de la monarca.

“Hace instantes, desde el Palacio de Buckingham, fue confirmado el fallecimiento de su majestad”, señaló el conductor, visiblemente afectado por la información que transmitía.

“La muerte de Su Majestad pone fin al reinado más largo en la historia británica, que abarca ocho décadas de cambios inmensos”, continuó Edwards en horas de esta tarde, en una transmisión que estaba siendo seguida por televidentes de todo el mundo y que por momentos interrumpía su señal.

“Su Majestad fue la única presencia constante, que personificaba estabilidad y la tranquilidad y… Un firme sentido del deber”, acotó el presentador. La secuencia, casi inmediatamente, se hizo viral en redes sociales.

Por estas horas, el deceso de Isabel II causa conmoción en todo el mundo, donde diversos gobiernos ya han expresado sus condolencias.

Según confirmó la Familia Real, “la Reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El rey y la reina consorte se mantendrán en Balmoral esta tarde y regresarán a Londres mañana”.

El anuncio fue precedido por un inusual mensaje del Palacio de Buckingham, según el cual sus médicos manifestaban preocupación por su salud, recomendando que permaneciera “bajo supervisión médica”. Tras ello, toda la cúpula de la Familia Real partió hacia dicho recinto en Escocia.

Here is the moment Huw Edwards on BBC One announced the death of HM The Queen. pic.twitter.com/ar08Ox27Cr

— Scott Bryan (@scottygb) September 8, 2022