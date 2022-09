En su paso por el estelar “Podemos Hablar”, la actriz nacional Sigrid Alegría, quien semanas atrás se reconoció como demisexual, ahondó en el término y se refirió a los efectos que trajo su declaración al respecto.

“Ahora el cabrerío le pone nombre a este mundo sexual que era tan tabú y que ahora no lo es, afortunadamente. Entonces, yo igual no me sentía representada en ninguno, hasta que descubrí el ‘demisexual’“, comentó en diálogo con Julio César Rodríguez.

“Significa tener relaciones sexuales si tu corazoncito está comprometido, si hay emociones de por medio, si te pasan maripositas, cositas lindas”, añadió en el programa de Chilevisión.

Consultada sobre las implicancias del término, la intérprete apeló a su propia experiencia: “Yo necesito que me pasen esas cosas, porque si no… No. Y lo he intentado (…) no me gusta, no me pasa na”, dijo.

“Me tiene que gustar (la persona en cuestión), le tengo que querer, tengo que tener esa fantasía de más allá, si no, no me prendo (…). Hasta el momento no me ha pasado en el mundo homosexual. No me niego, pero no me ha pasado”, continuó.

Consultada sobre su reacción ante la posibilidad de un eventual amorío pasajero, la actriz fue enfática: “No… Puede ser alguien interesante, una persona muy bonita, muy graciosa, pero no me alcanza”.

Anoche, Sigrid Alegría fue una de las invitadas de “Podemos Hablar” junto a Steffi Méndez, Johnny Herrera y “Kanela”, vocalista de Noche de Brujas.