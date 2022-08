Un tenso momento vivió el periodista Julio César Rodríguez con el diputado Joaquín Lavín (UDI), quien acusó al periodista de burlarse del aspecto de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, al apuntar un presunto filtro que habría utilizado en uno de sus videos.

Inicialmente, el matinal analizaba el nuevo informe de Contraloría por un supuesto déficit de $31 mil millones en la gestión de la exalcaldesa de Maipú. Es por eso que mostraron un video de Barriga defendiéndose de las acusaciones.

Sin embargo, apenas dejaron de mostrar el registro, el periodista realiza una mueca y menciona: “No puedo dejar pasar que este video tiene un filtro”, a la vez que provoca risas en el estudio.

“De verdad, es que de verdad. Se ve distinta por eso, yo creo que es un filtro”, añade el también locutor de Podría ser Peor.

“Como que te hace ver con la cara angulosa y la piel increíble. Lo quiero”, bromea por su parte Monserrat Álverez, a lo que su compañero pregunta “¿Se podrá hacer el programa con el filtro?”.

La acusación sobre supuesto filtro de Cathy Barriga

Diez minutos después, el espacio se comunicó con el parlamentario para referirse a las acusaciones en contra de su esposa. Sin embargo, Lavín hijo quiso destacar el momento que se vivió en el matinal.

“Primero quisiera referirme a algo: cuando mostraron el video de Cathy, Julio César se burló de su cara, Monserrat también. Se burlaron de su cara”, acusó molesto, desatando la reacción inmediata de Rodríguez.

“No se lo acepto, diputado, yo no me burlé de su cara”, mencionó serio el periodista, a lo que ambos discuten a la vez.

“Ustedes hicieron comentarios que a mí me parecen ofensivos, diciendo que usaba filtros y un montón de cosas, riéndose de la situación. Se rieron, yo los vi”, replicó Lavín, a lo que vuelven a discutir a la vez.

“Dialoguemos, diputado. Dialoguemos sobre el filtro. Resulta que Cathy Barriga pone a disposición de la comunidad un video en respuesta a este déficit. A mí me llamó poderosamente la atención que usara un filtro”, comenzó explicando el comunicador.

“Y lo dije, porque no se me ocurriría nunca en la vida que usted, diputado Joaquín Lavín, hiciera un descargo de su posición con un filtro en su cara”, aseguró.

“Pero déjeme decirle algo, Julio César. Ese video no tiene ningún filtro. Cathy no utiliza filtros en su video, ella es una mujer preciosa y por eso se ve así”, señaló molesto.

En eso, Lavín aseguró que ese tipo de acusaciones sobre el físico de su esposa “tiene que ver con la envidia”. “Cathy, desde que llegó a la municipalidad de Maipú es una mujer querida, linda, alegre, distinta en la política”, mencionó.

Asimismo, y a comparativa, aseguró que “el ambiente político es muy sucio y ustedes conocen sus orígenes. Cathy no viene de la política y eso es una amenaza para todos los políticos, principalmente a aquellos que estaban en el concejo que hicieron su vida y gestión imposible”.

De todas formas, el comunicador volvió a interrumpir a Lavín, para retomar las acusaciones del aspecto de Barriga. “Nadie desconoce la belleza de su señora. Usted confirma que no es un filtro y no es un filtro. Es una imagen real, sin filtro, así que le pedimos disculpas”, cerró.

Así, el panel volvió a referirse a las acusaciones sobre la administración de la exalcaldesa.