Fue durante el último capítulo emitido del programa De tú a tú en Canal 13, que Luis Jara comentó un complicado momento de su vida, cuando solo tenía 26 años. Allí se refugió en su amistad con Felipe Camiroaga, quien no dudo en prestarle apoyo.

La conversación con Martín Cárcamo, quien conduce el programa, giró en torno a algunos de los más difíciles momentos que atravesó el cantante durante su carrera. Fue ahí cuando reveló la anécdota.

“Lo que pasa es que yo tuve una pelea con mi mamá y con mi hermana. No recuerdo muy bien cómo fue la pelea y yo ya no tenía un peso, y no sabía de donde sacar”, dijo.

“Estaba realmente abrumado. Yo estaba pasando un muy mal momento. Y yo era muy chico para asumir esas responsabilidades”, aseguró el intérprete de Ámame. Entonces decidió hablar con Camiroaga.

Jara relata que, la muerte de su padre le dejó una deuda de $28 millones en el año 1992. “Una fortuna. Impagable. Yo tenía 26 años. Ahí vendí mi casa del Quisco. A mí me prestó plata hasta Camiroaga”, recordó.

“Llamo a Felipe Camiroaga y le digo: ‘Felipe, estoy acá parado en la esquina de mi casa y me pregunto si me puedes recibir’. El vivía en Comandante Malbec en Lo Barnechea. Y entre medio de las conversaciones sí me recibió. Vivía con el Kiwi y Bibiano Castelló, que en paz descanse”, contó.

El recordado rostro de TVN hospedó al cantante por 2 meses. “Yo me fui un rato a la casa de Felipe. Dos meses me recibió, porque yo tuve un quiebre gigante económico y familiar cuando murió mi papá”, relata.

“Le dije: ‘Hueón, estoy…’ y me hizo un cheque y me prestó plata. Después yo vendí mi casa en El Quisco Norte, con todo adentro y con eso aplaqué un poquito las deudas. Le devolví la plata a Felipe“, finalizó.