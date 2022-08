El capítulo más reciente de la teleserie nocturna de Mega La Ley Baltazar, emitido la noche de este martes, estuvo marcado por una sobrecogedora escena protagonizada por Gabriel Cañas (Mariano) y Francisco Reyes (su padre).

La conversación entre padre e hijo reveló un importante aspecto de la trama, que da cuenta de la dura realidad de Mariano. Allí cuestiona a su padre por no aceptarlo tal como es y le cuenta algunos secretos que debió ocultar para llegar a ese punto de su vida.

La escena generó una ola de reacciones en redes, donde los espectadores -además de aplaudir a Gabriel Cañas por su notable actuación- repasaron en lo que significa ese diálogo y como se asemeja a la realidad de muchos hombres. De hecho, el intérprete de Mariano también compartió una reflexión sobre el capítulo recién emitido.

“Es hora de tomar conciencia sobre lo peligroso que es el patriarcado y la absurda carrera de quien es más hombre! La masculinidad puede ser hermosa, pero jamás debe castrar nuestro femenino”, dijo en su cuenta de Twitter.

Gracias a todes por sus hermosas palabras y comentarios sobre MARIANO de #LALEYDEBALTAZAR es hora de tomar conciencia sobre lo peligroso que es el patriarcado y la absurda carrera de quien es mas hombre! La masculinidad puede ser hermosa pero jamas debe castrar nuestro femenino — Gabriel Cañas (@gabrielcanasg) August 2, 2022

“Papá, yo siempre he sido gay”

El emotivo momento transcurre cuando Mariano admite su homosexualidad frente a su padre, sin embargo, no era la primera vez. Y es que la conversación da a entender que en su juventud ya había tenido discusiones con su padre al respecto. “Pensé que eso ya lo habías superado”, le dice Baltazar a su hijo.

A lo que el joven responde: “No, eso no se supera papá. Eso es y siempre va a ser (…) No es un camino, no depende de mí”, enfatizó. Mariano procede a explicarle que la vida que lleva está construida a base de “mentiras” y que solo hizo lo que él le pedía.

El personaje, con lágrimas en los ojos, le dice a su padre que siempre ha sido gay y lo cuestiona por no poder aceptarlo. “Yo soy una persona que se esconde frente a todo el mundo, pero creo que contigo ya no es necesario hacerlo. Tú eres mi papá y ya lo sabías”, señala.

Baltazar intenta justificar su actuar explicando que si le había prohibido expresarse era “por su bien”, pero Mariano cuestiona las palabras que escuchó cuando fue más joven y confiesa que no se atrevió a “oponerse” a su padre.

“Me hablaste sobre la importancia de la imagen de la familia, me hablaste del dolor que le iba a causar a todo el mundo si es que yo me aceptaba tal cual era. Y me acuerdo perfecto cuando me dijiste que si la mamá estuviera viva hubiera hecho cualquier cosa por tratar de ayudarme (…) Yo no necesitaba ayuda, yo lo único que necesitaba era un papá”.

Aquello fue parte del discurso que dio Gabriel Cañas encarnando a Mariano y que identificó a más de uno en la audiencia, quienes también admitieron sentir empatía por su personaje. “Que ganas de poder entrar a la novela y decirle a mariano que no está solo”, fueron algunos de los comentarios.

