La destacada bailarina nacional Bárbara Moscoso, la misma que ha integrado elencos de shows de Daddy Yankee, Don Omar, Luis Fonsi, Maluma, Jennifer Lopez y Marc Anthony, entre otros, se sumó a la competencia del estelar “Aquí se baila”.

“Me encanta hacer shows. He hecho dos giras con Maluma que me gustaron mucho. Me quedo con muchas experiencias porque me encanta conocer otras culturas. Donde la danza me llame para compartir con la gente, voy feliz”, comentó en diálogo con Canal 13.

Tras debutar en la pantalla local en “Rojo” en 2007, Moscoso se instaló durante diez años en EE.UU, donde fue parte de shows para los Latin Grammy, Latin Billboards Awards y los American Music Awards.

En 2018, hizo un videoclip con Jennifer Lopez para la canción “Se acabó el amor”, filmado en los estudios Universal. “La presencia de JLo es súper power, es una artista increíble, súper completa”, contó.

Sobre su regreso, precisó: “Vine a trabajar en noviembre con Luis Fonsi y mi familia pudo verme por primera vez bailando en vivo. Me sentí tan bien, llena y satisfecha, que cuando me ofrecieron este programa, acepté”.

Fue mi tercera oferta de entrar a un programa chileno en lo que va de este año, así que sentí que Chile me llamaba de alguna forma. Como en Los Angeles, donde vivo, enero y febrero son meses más lentos, pensé que si no lo hago ahora no lo hago nunca, y dije que sí”, dijo.

En el programa de Canal 13, estará acompañada por el bailarín Matías Falcón. “Todos nos llevamos súper bien, no recuerdo haber presenciado una competencia tan sana. El apoyo es increíble, la vibra es súper positiva, nos apoyamos, calentamos, recomendamos cosas, nos damos tips para poder mejorar, nos sacamos fotos entre todos”, apuntó Bárbara Moscoso.

En relación a sus expectativas con el programa, señaló: “Soy pésima compitiendo, a mí me dan ganas de sentarme y aplaudir a todo el mundo, los encuentro a todos secos en diferentes cosas. Llevo una semana acá, y pasé los primeros días en modo zombie, sin poder pensar o sentir o analizar el momento”.

“Ahora siento que es rico sentirse con la posibilidad de vivir el arte, de conectar, de transmitir que uno goza y ama esta carrera. No es un desafío de ir a ganarle a alguien sino de ser mejor que como era ayer”, opinó.