En su primera semana, Ana María Muñoz, mejor conocida como “Zapallito Italiano”, no logró permanecer en Aquí se Baila y tuvo que despedirse del programa tras tres días en la competencia.

Es por eso que la bailarina conversó sobre su experiencia en el programa con Me Late. Entre la charla, Muñoz comentó, por ejemplo, cómo se vive el momento en el que recibió críticas del jurado.

En ese marco, aseguró que “una la traspira ahí, cuando te tocan las críticas constructivas. Pero uno siempre se tiene que quedar con lo bueno”.

Fue entonces que reveló que, por la ansiedad de las críticas del jurado, Muñoz llegó “con un poquito de crisis de pánico” el día que fue eliminada.

“Lo único que quería era salir de ahí. De los puros nervios me dieron náuseas. Mi bailarín trató de calmar todo lo que pudo mis emociones, que estaban a flor de piel”, reveló quien participó en el programa Extra Jóvenes.

“Lo pasé un poquito mal antes de bailar, lo pasé pésimo”, afirmó.

En ese sentido, la bailarina explicó que supo que se encontraba en plena crisis porque lo único en lo que pensaba era en “salir de ahí. No quería estar en el programa, quería salir a tomar aire porque tenía náuseas. Yo le decía a Felipe: ‘no quiero bailar’, y él me decía: ‘Anita, respira"”.

Ante la situación, Zapallito Italiano buscó también tratar de “autoalimentarme para que no se notara la pequeña crisis de pánico que tuve antes de la competencia”, destacando el apoyo que recibió de su compañero antes de subir al escenario.

De acuerdo a la bailarina, todo surgió por el miedo de olvidar la coreografía, que había comenzado a practicar sólo dos días antes. “Mi bailarín se portó excelente, porque me decía que si me pasaba, que siguiera bailando y él me seguía”, puntualizó.

Fue en ese momento en el que le consultaron sobre si la producción conocía su situación. “En el momento no quise demostrar mi debilidades. El jurado podía decir que era una excusa y preguntar por qué estaba ahí, para qué me presentaba. Quería ser fuerte y ganarme a mí misma en ese momento de crisis”, agregó en el programa de TV+.

Al preguntarle si creía que fue una mala decisión contactarla en una fecha tan cercana a la competencia, Zapallito Italiano, aclaró que ella aceptó ir, “entonces no me puedo quejar”.