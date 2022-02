Durante la noche del miércoles Yasmín Valdés se convirtió en la nueva eliminada de Aquí se Baila luego de sufrir una serie de problemas de vestuario durante su baile.

El hecho ocurrió cuando cada pareja que peligraba la eliminación realizó su propia categoría, siendo calificados por los jueces. Ahí, Valdés utilizó un vestido ajustado rojo que con los saltos y piruetas de la danza acabaron dándole una mala pasada a su busto que acabó saliendo de la prenda.

Cuando fue calificada por el jurado, este hizo notar el accidente con el vestuario. Karen Connoly, por ejemplo, llamó a ensayar con ropas similares a las que se usarán en la presentación, ya que las prendas “no siempre van a donde uno quiere que vaya”.

Pero quienes fueron más críticos fueron Neilas Katinas y Francisca García Huidobro.

“Esto no puede pasar en un escenario”, dijo el juez al comenzar a dar sus observaciones.

“Dices que no quieres hacer de sexy y haces un show donde se ve todo (…) la verdad no estaba viendo nada, ni siquiera la técnica. Me molestó ver porque estaba preocupado sobre ese subir y bajar que no pasó solo una vez, pasó varias veces y esto es inaceptable”, dijo Katinas.

Además, el bailarín lituano le aconsejó que “si sabes que tienes pechos grandes debes cerrar el escote, sobretodo si quieres salir de lo sexy”.

Por otro lado, García-Huidobro mencionó que le inquietó el baile, ya que “como jurado quería pararme, detener todo y taparla”, asegurando que aquel suceso acabó ensuciando la presentación.

“Yo di vuelta la cara tres veces porque soy mujer y lo que más hubiese querido es levantarme de aquí y ayudarte. Uno sabe que no es la intención de la concursante que se le salgan todas sus pechugas”, añadió.

La crítica de Yasmín Valdés

Sin embargo, a través de Instagram, Valdés realizó sus descargos en torno a su eliminación y principalmente contra el jurado del programa.

“Nada puedo decir respecto a que mi rendimiento, estuvo por debajo de mis compañeros (secos todos). Me equivoqué en mi actitud muchas veces, hay cosas que debo corregir en mis opiniones”, escribió en sus historias de Instagram.

“Agradezco infinitamente la pasada por el programa y la relación que construimos con los participantes. Sin embargo, lo ocurrido el jueves pasado, cuando se grabó este capitulo, fue humillante y degradante hacia mi persona”, acusó, señalando que sufrió “un accidente muy incómodo”.

“Independiente de la crítica a mi rendimiento a lo largo del programa, debo comentar que no me parece el tratar como algo ‘vulgar’ lo que ocurrió, ni menos la connotación sexual que le dio uno de los jueces, hasta insinuar que lo hice a propósito y que lo incomodó a tal punto que no quería seguir viendo”, escribió.

“Me parece grave, considerando lo incómodo que fue para mí esa exposición, tanto así que solicité que se editaran las imágenes. Hoy las mujeres tenemos una lucha en contra de la misoginia y la hipersexualización hacia nosotras y nuestros cuerpos en situaciones no intencionales ni deseadas”, añadió.

“Se cortó una parte importante”

Además, la actriz acusó a la producción de Canal 13, asegurando que esta “cortó una parte importante del capítulo donde me tildaron de ‘pornográfica’, lo que es ofensivo dado que lo pornográfico sería mi cuerpo en este caso”, añadiendo también que se “trató de hacerme (sentir) culpable de cómo me percibieron”.

Valdés trató el hecho de “lamentable” y aseguró que quiso hablar del tema debido ya que, tras ver el episodio en televisión, le dio “mucha impotencia no haber dicho nada en el momento”, aclarando que tampoco reaccionó en el momento porque no tenía “total conciencia de qué se vio”.

“Espero que no vuelva a pasar que se humille a alguien por un accidente externo al participante donde se expone una parte del cuerpo que, por lo demás, no debiese por qué ser ‘asqueroso’, ‘pornográfico’, ni ‘vergonzoso’“, indicó.

Ahí, añadió además que no había querido referirse a ciertos comentarios y humillaciones que, aseguró, sufrió debido a su sobrepeso.

“Solo puedo decir que estas situaciones y comentarios me parecen contrarios a los tiempos y luchas actuales. Son cosas que deben cambiar. No más gordofobia, machismo, misoginia e hipersexualización”, cerró.