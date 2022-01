Durante la madrugada de este jueves -debido al cambio de horario-, se reveló la identidad de “Condor” en el programa ¿Quién es la máscara?. En esta oportunidad, dos investigadores acertaron.

Tras ser eliminado del espacio, donde compitió con “Guagua”, el concursante levantó su máscara dejando al descubierto que se trataba nada menos que del humorista Mauricio Flores.

En cuanto a los investigadores, Mane Swett y Macarena Pizarro acertaron, mientras que Cristian Sánchez apostó por Fernando Solabarrieta y Cristián Riquelme por Bombo Fica.

Flores se mostró muy contento con el programa y se tomó con humor la eliminación. “Muchísimas gracias por esta experiencia, ha sido gratificante, me he acalorado mucho, pero lo he pasado muy bien”, afirmó.

Con esto, el comediante se suma a la reciente eliminación de Leo Caprile, detrás de “Pitbull” y Macarena Tondreau, detrás de “Reinetita”.

En su tercera temporada, el programa ha contado con célebres concursantes en su elenco, como Mark González y Benjamín Vicuña, entre otros.

El show de Chilevisión, con la conducción de Julián Elfenbein, se emite de domingo a miércoles después del capítulo de estreno de “Doctor Milagro”, casi a la medianoche.