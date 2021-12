Una mujer increpó la mañana de este lunes, en vivo, al periodista del matinal Mucho Gusto (Mega) Simón Oliveros y le gritó “¡comunistas de cuarta!”.

El hecho ocurrió en Santiago, mientras el comunicador se encontraba reporteando en las cercanías del escenario en que el excandidato a La Moneda Gabriel Boric (35) celebró, la noche de domingo, su triunfo en las elecciones presidenciales.

“Nos gritó comunistas de cuarta. ¿Por qué nos gritas comunistas de cuarta?”, le consultó rápidamente el profesional a la desconocida que, en medio de la pandemia de covid-19, no estaba utilizando mascarilla.

“Es una vergüenza. Es una vergüenza. Chile no reconoce lo que hay (…) no reconoce lo que ha sido Chile”, añadió la mujer, que ante la consulta de Oliveros sobre su cubrebocas dijo que no se la pondría.

“Son unos muertos de hambre”, se escuchó luego.

Mientras Oliveros se cuestionaba la reacción, desde el estudio la conductora Diana Bolocco llamaba a hacer caso omiso, y José Antonio Neme le pidió que “igual se ponga mascarilla, porque anda infectando gente”.

“Tranquilidad. Estamos en tono lúdico. Los cabros están trabajando, están desmontando”, terminó por llamar a la calma Oliveros.

Tras las elecciones del domingo, los últimos resultados del Servicio Electoral (Servel) con el 99,99% de las mesas escrutadas, indican que el abanderado de Apruebo Dignidad obtuvo 4.620.671 sufragios, correspondientes al 55,87% de los votos válidamente emitidos

Por su parte, el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, logró 3.649.647 sufragios, que significan un 44,13%.

De esta forma, Boric se convertirá en el mandatario más joven de la historia de Chile al asumir la presidencia el 11 de marzo de 2022, tras la salida del actual jefe de Estado Sebastián Piñera.

Ambos candidatos se disputaron, inicialmente, en una primera vuelta donde quedaron en el camino los candidatos Sebastián Sichel, Franco Parisi, Yasna Provoste, Eduardo Artés y Marco Enríquez-Ominami.