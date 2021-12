Mientras que en todo Chile se llevan a cabo multitudinarias celebraciones tras el triunfo del candidato presidencial Gabriel Boric, existe una comuna donde las festividades han sido bastante más recatadas o, mejor dicho, casi inexistentes: Las Condes.

En la comuna donde precisamente se encontraba el comando del candidato perdedor, José Antonio Kast, sólo se reunió un escueto grupo de entre 20 a 30 personas en las cercanías del centro comercial Apumanque, las que luego de congregarse un momento para celebrar el triunfo, se dispersaron pacíficamente.

Sin embargo y como pudo constatar un equipo de nuestro medio asociado, CNN Chile, dos mujeres quisieron permanecer en el lugar para seguir expresando su alegría, saludando a los automovilistas que se desplazaban hacia otros puntos de Santiago con banderas del candidato de Apruebo Dignidad.

Consultadas, una de las mujeres en el lugar indicó que, en efecto, ambas son residentes de Las Condes, y que si bien no tienen carencias en áreas como la salud o la educación, ello debe ser un derecho para todos.

“La educación y la salud hoy tienen que ser un derecho para todos en vez de ser pagados. Yo tengo educación y salud, pero pienso también en las otras personas. Y si eso es ser comunista, entonces, ¡soy comunista!”, expresó.

En tanto, su compañera tuvo palabras similares para expresar su adhesión a Boric.

“Estoy feliz por el cambio. Quizá las propuestas no se dieron como debían, pero esto no quiere decir que no haya gente que quiera cambios y cosas buenas para el país en general”, sentenció.