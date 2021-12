Acusó además que esto es sólo un "show mediático, ya que judicialmente no hay absolutamente nada y gracias a Dios no son los medios quienes juzgan y son los tribunales".

Luego que BioBioChile revelara imágenes de una reunión entre Marco Antonio López -más conocido como Parived- y Harold Vilches -alias “Rey del Oro”-, en medio de una investigación judicial, este último compartió una declaración en la que acusa que se le quiere enlazar al esposo de la animadora Tonka Tomicic para desprestigiar a la pareja.

En concreto, la Fiscalía investiga una red dedicada al robo de joyas y relojes de alto valor en el extranjero y que luego eran internados y comercializados en el país.

“La foto con Parived no debería ser un tema, siento que uno es libre de juntarse con cualquier persona a almorzar, no es ningún delito”, señaló, añadiendo que “hablamos de libertad y coartamos la vida de las personas con opiniones infundadas de algunos medios”.

“Rey del Oro”

El hombre que asistió a la reunión con Parived en febrero de 2020 en el Hotel Sheraton de Providencia, tal como reportó este medio, fue condenado en 2018 por los delitos de asociación ilícita, contrabando, lavado de activos, infracción a la ley tributaria y presentación de declaración maliciosamente falsa, cometidos por él, por los que fue condenado a cinco años de presidio menor en su grado máximo y a la multa de más de 14 mil millones de pesos.

Vilches colaboró con la justicia entregando información de empresas fantasmas y de los ejecutivos de distintos países como Perú y Dubai, y logró zafar de la prisión.

En su declaración sostuvo que “nunca he comercializado algo robado, no me dedico a la comercialización de joyas ni relojes. Por lo tanto juzgar por mi delito de contrabando de oro que pasó hace 5 años atrás de lo cual ya estoy condenado es solo algo mediático”.

“Mi delito fue realizar contrabando de oro. El oro era comprado y pagado. Mi único delito fue no pagar impuestos al internarlo en el país. Nunca compré joyas ni relojes, solo la materia prima y corrijo cómo han dicho algunos medios, no era robado”, afirmó.

“Desprestigiar” a Parived y Tonka

Vilches continuó señalando que siente “que se me quiere enlazar a Parived para desprestigiar la imagen de él y la de Tonka”.

Acusó además que esto es sólo un “show mediático, ya que judicialmente no hay absolutamente nada y gracias a Dios no son los medios quienes juzgan y son los tribunales”.

“Los fiscales utilizan la filtración de investigaciones secretas a la prensa para justificar su actuar y el gasto fiscal que hacen por investigar, y asumen que por tener la opinión pública de su lado tienen a su vez la garantía que los jueces los apoyarán”, aseveró.

El nombre de Parived comenzó a aparecer en la prensa luego de un reportaje de Ciper Chile que también tuvo acceso a la investigación, asegurando que estaría siendo investigado por haber comprado relojes robados provenientes de una banda de contrabando, con cheques que habrían pertenecido a su esposa.