La actriz y el cocinero tuvieron un tenso momento en el programa debido a cómo Troncoso preparaba un arroz. "No me gustan los gritos", dijo la intérprete.

Un tenso momento vivió Sergi Arola con Paola Troncoso durante El Discípulo del Chef de Chilevisión, debido a que el equipo rojo no habría comprendido las instrucciones del cocinero español.

Todo inició cuando el chef vio a Troncoso revolviendo el sofrito destinado a un arroz que debían preparar para la primera parte del programa. “Paola, si se te cae el sofrito por eso que no hace ninguna falta…”, comenzó diciendo Arola.

“Eso no hace ninguna falta, Paola. No te he pedido que esté hirviendo”, dijo para empezar a explicar el proceso enojado. “Es que no han entendido nada, nada de lo que he dicho”, gritó.

“Te he dicho que cuando tengas el sofrito, agregas el arroz, sofríes el arroz y lo mojas con caldo. De eso me quejo, eso me pone nervioso”, exclamó el chef, apuntando al lugar donde se encontraba la intérprete. “Les expliqué y dijeron que entendieron”, recriminó.

“Sí, pero eso fue hace más de una hora”, respondió Troncoso. “Pero para eso estás tú po’, Sergi. Nosotros no estamos solos”, se defendió para ser regañada una vez más por cómo revolvía el arroz.

Momentos después, el chef volvió a acercarse a la intérprete, para asegurarle que “yo sé que soy muy pesado, pero no lo puedo evitar. Pero la idea no es hacer un puré de arroz”.

“Nos peleamos un poco porque Sergi grita mucho y a mí no me gustan los gritos. Independiente de eso, porque no quiero generar una polémica de esto, siento que él confía en mí, eso también lo agradezco, solo siento que no es la forma”, añadió la actriz momentos después.

“Hay momentos en los que digo las cosas más de una vez, tengo 17 cosas en la cabeza y he saltado. Lo siento Paola, sabes como soy y a estas alturas y con casi 54 años me da que es difícil cambiar”, cerró por su parte el chef.