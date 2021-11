Suicidio de Dante, encuentro de Mateo y matrimonio de Flavia marcan dramático final de 'Demente'

Se acabó. Este martes, Mega emitió el dramático capítulo final de la teleserie Demente, marcado por el suicidio de su malvado protagonista Dante (Andrés Velasco), el encuentro de Mateo con su familia tras estar secuestrado, y el nuevo matrimonio de Flavia (Patricia Rivadeneira) con la inspectora Cáceres (Ingrid Cruz).

La historia giró en torno al secuestro de Mateo, el pequeño hijo de Teresa Betancourt (Paz Bascuñán) y Joaquín Acevedo (Benjamín Vicuña). El culpable terminó siendo el cuñado de la pareja y esposo de Flavia, Dante.

Este último secuestró al pequeño y lo mantuvo junto a Melissa (Paulina Moreno) -a quien había raptado hace años atrás- en un subterráneo de su patio, hasta ser descubierto por sus familiares.

Los momentos que marcaron final de Demente

Tras meses de búsqueda, Mateo fue encontrado por la policía en una casa en una playa. El pequeño estaba en posesión de Adriana (Francisca Imdoben), hermana de Dante, quien terminó detenida.

El comisario Gonzalo Leiva (Francisco Pérez-Bannen) fue el encargado de llamar a Teresa y darle la noticia. Tras la escena, madre e hijo se reencontraron en un emocionante momento.

Dante, por su parte, terminó detenido y confeso de los crímenes que cometió, que incluso incluyen el asesinato de Joaquín.

No obstante, en la cárcel, y mientras su esposa y su hija Miranda (Victoria De Gregorio) lo iban a visitar, se suicidó.

“Querida hija: no sabes cuánto me duele que todo haya terminado así. Me voy sin despedirme y sin decirte cuánto te amo. Eres lo único bueno que dejé en este mundo. En el futuro tienes que lograr todo lo que te propongas (…) eres una niña maravillosa y siempre voy a estar cuidándote”, escribió en una carta que dejó a su primogénita.

Por otro lado, Flavia contrajo matrimonio con la inspectora Cáceres, con quien comenzó un romance en medio de su matrimonio con Dante.

Asimismo, se confirmó que Teresa y el comisario Leiva formalizaron su relación luego que, en la boda, la mujer lo besara y le dijera que era parte de su familia.