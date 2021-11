“No se haga la víctima”. Ese fue el emplazamiento de Julio César Rodríguez a la candidata a senadora por la región Metropolitana Karina Oliva, luego que se revelaran los millonarios pagos a sus colaboradores de campaña y mientras el comunicador le consultaba sobre sus lazos familiares con uno de ellos.

La conversación ocurrió en el programa matinal Contigo en la mañana (Chilevisión), donde Rodríguez comparte espacio con la periodista Monserrat Álvarez. La información sobre los sueldos de los trabajadores fue revelada en un reportaje de Ciper Chile, en que apuntan a que siete militantes de su partido presentaron boletas por un total de $137 millones en la rendición al Servicio Electoral (Servel).

Entre ellos se encuentra Jorge Ramírez, con quien Oliva tuvo a una hija. Sobre esto fue que le preguntó Rodríguez, elevando la tensión en el programa. “Usted tiene a Jorge Ramírez, que fue pareja suya, con (un pago de) 16,2 millones (…) ¿cómo se justifica esa plata? Además que es una persona muy cerca a usted”, consultó.

“Yo me separé hace más de ocho años, prácticamente 10, entonces usar eso denota una dosis compleja de querer instalar una relación que no existe…” se excusó la candidata, ante lo que el conductor sostuvo que esas preguntas son “las pruebas de blancura que hay que pasar”.

Fue en ese momento que Oliva, ofuscada, criticó al animador por estar “involucrando a mi hija”. “Cuidado Julio César, no involucre…”, le advirtió.

“No se haga la víctima”, emplazó Rodríguez. “Se está yendo para otro lado. No se vaya para otro lado. No se lo voy a aceptar. Yo estoy entregando un dato que es verdad, usted tiene un vínculo con el señor Ramírez (…) hasta hoy y ahí hay 16,2 millones de pesos que se le pagan de su campaña al señor Ramírez, ¿cómo se justifican?”, replicó el animador.

Oliva, por su parte, afirmó que su vínculo familiar no tiene relación con lo ocurrido, aunque reconoció luego que “es para una malinterpretación profunda y bueno, ahí hay que tener mayores cuidados. Eso no significa que alguien no trabaje o no desempeñe un rol que tenga”.

Mira el momento a continuación:

Recordemos que, según el reportaje, Martín Miranda Sepúlveda, cobró $40 millones en los cinco meses de campaña legal; Camila Ríos Puebla, $25,5 millones en los cinco meses; José Robredo, un total de $20,9 millones y Jorge Ramírez, renunciado presidente de Comunes tras la revelación de estos hechos, cobró un total de $16,2 millones.

También aparecen Jean Flores Quintana, quien figura con una boleta por $15 millones; Luis Romero, con $10 millones por su rol como encargado territorial; y Diego Corvalán, jefe del equipo electoral del Partido Comunes, que cobró $10 millones y sería el único que recibió un pago similar al de otras campañas.