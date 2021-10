El animador de televisión Mario Kreutzberger, conocido como Don Francisco, actualizó su icónico meme con cara de sorpresa en conversación con Julio César Rodríguez, quien también lo imitó.

Las imágenes llegaron en medio de la conversación del programa Pero con respeto (Chilevisión), conducido por el también locutor de Radio Bío Bío.

Recordemos que el meme surgió en mayo de 2015, en el programa ¿Qué le pasa a Chile? (Canal 13), donde el comunicador conversó con la entonces presidenta Michelle Bachelet y esta le informó que había pedido la renuncia a todos sus ministros.

En la ocasión Bachelet afirmó que “hace algunas horas le pedí la renuncia a todos los ministros y me voy a dar 72 horas para tomar la decisión de quienes se quedan y quienes se van”.

Asimismo, señaló que no tomó la decisión antes ya que “estamos pasando situaciones super duras, Atacama ahora Calbuco, o sea… uno no puede en algunas áreas traer gente nueva que venga a aprender a hacer las cosas cuando la gente está urgida de la atención y la necesidad del Gobierno”.

Don Francisco recordó en Pero con respeto que “puse esa cara porque tú tienes que ir muy rápido. Te sorprende. Es una noticia que tú no te esperas, no sabes cómo reaccionar, qué decir, qué no decir”.

Afirmó que, en ese momento, no “actuó” la cara, pues sólo pensaba en

“¿qué le digo? ¿qué no le digo? ¿qué comento?”. “Me tomó por sorpresa”, insistió.

Tras sus dichos, el icónico animador del extinto Sábado Gigante actualizó su propio meme y puso la misma cara de sorpresa, frente a las risas de Rodríguez.

El conductor del espacio, por su parte, jugó a imitar la reacción, dejando el siguiente resultado: