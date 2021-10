La noche de este martes, el animador Martín Cárcamo recordó la noche en que el vocalista de Maroon 5, Adam Levine, tuvo una repudiada presentación en el Festival de Viña 2020 y lo tildó de “hueón pesado”.

El relato del animador del certamen llegó en su programa de Canal 13 Los 5 mandamientos, en que tuvo de invitada a la animadora de Televisión Nacional de Chile (TVN), Karen Doggenweiler.

“Maroon 5 tenía que salir a las 22:00 horas al aire. Maroon 5 decidió que iba a salir a las 22:30 horas”, comenzó rememorando.

“Estábamos ahí a la espera y de repente comunican al aire que Maroon 5 venía saliendo del hotel (…) y nada po’, a rellenar media hora, con el público esperando”, continuó.

Agregó que el músico era “mino (guapo), pero me cayó tan mal que ya me da lo mismo”. “Hueón pesado… y el equipo más pesado (…) mis hijos estaban ahí y se sintieron más defraudados”, se quejó

Para él, dijo, “lo más fome de todo y que a mí me marcó mucho, es que Maroon 5 sube y cuando va subiendo a cantar yo me quedo a un lado (…) Estábamos ahí y de repente está cantando y yo al ladito, por cualquier cosa”.

Fue entonces que llegó un guardia y le exigió que se alejara del lugar. “Salga de acá, por favor, rápido”, le habrían dicho. “Y yo le digo, ‘perdóname, pero si acá hay algun problema quien tiene que salir a animar somos María Luisa -conductora- y yo"”, continuó.

El hombre de seguridad, no obstante, insistió. “Es que usted no entiende. Salga de acá. Él no quiere que lo miren (…) salga ahora, él tampoco va a recibir ningún premio“, arremetió.

Cárcamo sentenció que, a pesar de ser el anfitrión del evento, “lo tuve que ver por la tele”.

Recordemos que en la ocasión, el músico presentó un cantar desganado y hasta desafinado, y el carisma por el cual es conocido estaba totalmente ausente.

Más tarde se filtró un video que muestra a Levine tratando de “Fucking town” (ciudad de mierda) y “Assholes” (imbéciles) a Viña del Mar y a la producción, para luego acusar que “esto es un programa de televisión… no un concierto (…) no es posible”.