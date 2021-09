La serie chilena de animación “Petit” fue nominada por segunda vez a los Emmy Kids Awards, uno de los galardones más prestigiosos del rubro.

Se trata de una producción a cargo de la firma Pájaro que es protagonizada por un niño de cinco años y sus amigos. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 12 de octubre en Cannes, mientras que “Petit” estrenará su tercera temporada en 2022.

Para la directora de Pájaro, Bernardita Ojeda, la nominación a los Emmy Kids Awards es “un paso importante para nosotros. Competir con producciones de alto nivel nos ubica en el mapa y consolida nuestra industria latinoamericana frente al mundo”.

“Para “Petit” significa visibilidad y la posibilidad de llegar a más territorios, y para la productora se traduce en la posibilidad de concretar alianzas para nuestros nuevos proyectos y desarrollar nuestra área de servicios de animación, que en este momento se centra en Europa”, agregó.

La serie está basada en el libro “Petit, el monstruo” de la premiada autora argentina, Isol Misenta. Ella, quien fuera la primera vocalista del grupo alternativo Entre Ríos, es hoy una de las mayores referentes de la literatura para niños y en 2013 resultó ganadora del Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA), otorgado por el gobierno de Suecia, uno de los mayores premios de la literatura infantil a nivel mundial.

“Petit” debutó en 2019 con una temporada de 26 capítulos financiados por el CNTV y se consolidó con su singular propuesta, en la cual un niño se enfrenta a hechos cotidianos que lo llevarán a sacar imaginativas conclusiones y resolver conflictos de manera inesperada.

“Es una serie que pone a niños en el centro y analiza el mundo desde su perspectiva. La serie valora y respeta a los niños y junto a ellos se ríe de las convenciones del mundo adulto”, define Bernardita Ojeda.

El ciclo inicial de “Petit” le valió su primera nominación a los Emmy Kids, y también obtuvo triunfos en el festival Chilemonos, eventos de animación en Brasil y Argentina y el premio español Quirino como mejor serie animada iberoamericana.

Los otros nominados a la edición 2021 de los Emmy Kids son “Mush-Mush and the Mushables” (Francia), “Tish Tash” (Corea del Sur) y “Shawn the Sheep: Adventures from mossy bottom”, del afamado estudio inglés Aardman (“Pollitos en fuga”).

“Petit” es una co-producción con los canales Señal Colombia y Pakapaka (Argentina), además de la productora trasandina Nonstop. Para su tercera temporada, que verá la luz durante 2022, la serie sumó a dos nuevos aliados: RTVE (televisión española) y TV3 (televisión catalana).