Fue en mayo pasado que la actriz Daniela Nicolás (29) llegó a Estados Unidos, para participar del Miss Universo. No ganó, pero obtuvo reconocimiento internacional, sobre todo, por su bandera de lucha: las enfermedades autoinmunes.

El tema, no obstante, le costó varios comentarios. Crudos comentarios. Uno de ellos los reveló recientemente en su participación en el programa El Cuestionario (Wapp TV), conducido por Julio Jung Jr.

“Me llegó uno que decía ‘¿cómo se te ocurre ir a representar a nuestro país si eres coja, estúpida?’“, afirmó que le escribieron, recoge Glamorama.

La presión del Miss Universo

Para la actriz, que participó en teleseries nacionales y que fue diagnosticada con la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, una dolorosa patología que también se presenta con manchas en la piel, inflamación en las articulaciones y, a veces, poca movilidad de algunas extremidades, “el Miss Universo debería continuar”.

Eso sí, argumentó, “siempre y cuando se empiece a valorar lo que se está hablando ahora, dejar los estereotipos de belleza que nosotros mismos creamos (…) si el Miss Universo se enfoca hacia ese lado del empoderamiento femenino de todas maneras tiene que seguir”.

“Es una experiencia muy bonita, en el sentido de que tienes minas súper inteligentes con proyectos sociales súper importantes y es una plataforma muy grande para poder mostrarlo y para poder hacerlo crecer“, agregó.

Admitió, además, que si bien durante el evento no existió presión en su organización, sí la hubo desde afuera. “Me llegaron mensajes atroces”, admitió. “Pero también no se esconda detrás de las pantallas. Si piensa eso, dígamelo a la cara cuando me vea en la calle”, emplazó.

Tras ser consultada por Jung, reveló que “me llegó uno que decía ‘¿cómo se te ocurre ir a representar a nuestro país si eres coja, estúpida?’. Porque tengo una enfermedad que me produce problemas para caminar. Entonces soy una estúpida porque cómo se me ocurre representar a mi país en una pasarela donde no puedo caminar bien”.

“Ojalá te quedes postrada”

Tras su participación en el concurso, Nicolás reveló otro crudo mensaje que recibió en que un usuario le deseaba que quedara “postrada”.

Fue a través de sus Historias de Instagram que reveló el fuerte escrito. “Tiesa. Pareces vieja con artritis. Ojalá te quedes postrada luego rucia barbie (sic) más falsa que beso de suegra”, decía.

La joven reaccionó manifestando que “sólo quiero mostrarles el nivel de mensajes con los que tengo que lidiar día a día. A mí ya no me afectan“.

Agregó que, no obstante, “no se imaginan a cuántos pacientes les hacen bullying con comentarios como estos y no dimensionan el daño que están haciendo”.

“Esto es maldad pura. Burlarse de la enfermedad de alguien es lo más bajo que se puede hacer. Que no se les olvide que somos personas“, cerró.