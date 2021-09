El periodista Pablo Zúñiga (49) reveló que durante la crisis sanitaria y económica por la pandemia de covid-19 trabajó para la aplicación de transporte Uber, pero no todo resultó bien. Por su perfil cómico, contó que pasajeros pensaron que se trataba de una cámara oculta. “Se bajaban y no pude”, afirmó.

La conversación llegó en el programa de Martín Cárcamo Los 5 Mandamientos (Canal 13), donde contó que, además, ha estado durante más de un año sin trabajo a raíz de las complicaciones.

“He estado como un año y medio sin pega, porque murió, y complicadísimo con todo lo que significa hijos, sin poder aportar y todo. Y en desesperación (…) me conseguí el auto y empecé a hacer Uber, y de seis personas que se subían en un periodo, cuatro me decían ‘ah, no, no me grabes’ y no podía terminar la carrera”, aseveró, recoge Glamorama.

“No pude trabajar. No pude hacerlo”, admitió luego. Argumentó que “las personas se subían al auto y me decían ‘oye, esto es una cámara oculta’ (…) Se bajaban y no pude”.

“Como he estado vinculado de cierta manera a la comedia, entonces creían que era una broma y me decían ‘no, no me grabes’”, añadió.

El comunicador ha realizado toda una carrera en torno a su personalidad humorística e irónica. Sin ir más lejos, ha participado como panelista en los espacios de televisión Gigantes con Vivi, Mira quien habla, Mucho Gusto, Secreto a voces y el matinal Muy Buenos Días.

De este último, tal como contó BioBioChile, se alejó en 2017 tras presentar su renuncia.

“En la televisión insisten en que la señora Juanita no va a entender muchas cosas que ve en la tele. Pero en estos tiempos hablemos de la señora Juana: una mujer informada, que tiene acceso y maneja las redes sociales. Me cansa un poco ese prejuicio que hay con el televidente y que se les siga mostrando lo mismo. Pero eso me voy del matinal”, se quejó más tarde.