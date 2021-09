La noche de este viernes Andrés Sáez ofreció disculpas tras el minuto de furia que protagonizó por perder su duelo ante Píamaría la semana pasada.

En los minutos previos a su presentación como Luis Jara, el programa mostró un recuento del capítulo en el que Sáez perdió ante la bailarina y cantante.

En las imágenes pudimos ver al participante descargando su rabia. “No, no quiero hablar. No, no quiero, chiquillos. Porfa, de verdad”, comenzó señalando.

No obstante, al llegar a camarines se lanzó sin filtro. “¿Buscan a un hueón que imite o un hueón que cante bien? De verdad, no quiero grabar nada. Me he sacado la chucha”, expresó.

Fue así como en este nuevo capítulo, Sáez salió con una mejor disposición a interpretar la canción Mañana del artista nacional. Una vez concluida su performance, el participante recibió los halagos del jurado, quienes evaluaron positivamente su presentación.

“Pido disculpas si alguien se sintió ofendido, fue hacia mí, no era para nadie en particular”, se excusó posteriormente Sáez por su exabrupto vivido hace algunos días.

“Estaba enojado conmigo porque soy muy exigente, entonces pasan este tipo de cosas, pero está todo bien”, agregó.

Recordemos que en el mismo capítulo, José Luis Repenning renunció sorpresivamente a la competencia.

“Llego hasta acá en el fondo. Quiero darle las gracias a todos ustedes, porque esta ha sido una experiencia maravillosa. He conocido gente muy linda, con un talento impresionante”, mencionó el periodista.