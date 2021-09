La noche de este viernes se emitió un nuevo capítulo de The Covers, instancia en la que José Luis Repenning anunció sorpresivamente su retiro de la competencia.

El reconocido periodista interpretó nuevamente un verdadero clásico: My Way de Frank Sinatra. Tras su presentación, el comunicador tomó la palabra para explicar que estaba teniendo problemas con su voz.

“Estoy muy disfónico, Beto se dio cuenta altiro”, comenzó señalando con un evidente desgaste en su voz. “A media mañana empecé a perder la voz”, añadió.

En ese momento la conductora del espacio televisivo, Karla Constant, le explicó que podía tener una sanción debido a que había repetido la canción, algo que está prohibido en el programa. Repenning admitió estar al tanto, pero dio sus razones para haberlo hecho.

“Mi repertorio es bien cortito de Frank Sinatra, lo tenía como personaje secundario. Y mi caballo de batalla, de quien me debo saber 100 canciones, es Eddie Vedder”, sostuvo.

“No tuve el tiempo suficiente (para practicar otro tema) y encontraba que era una falta de respeto no llegar bien preparado. También era una falta de respeto no llegar con lo que tengo que llegar, que es Frank Sinatra”, detalló.

“Pero por lo menos vine y me presenté como corresponde. Además estoy feliz porque ya me he presentado cinco veces acá… estoy más que pagado”, expresó. Una vez hecha la aclaración, Repenning anunció a los televidentes que dejaba el programa.

“Llego hasta acá en el fondo. Quiero darle las gracias a todos ustedes, porque esta ha sido una experiencia maravillosa. He conocido gente muy linda, con un talento impresionante”, mencionó.

“Que te evalúe Óscar, la Javiera, el Beto, es como si fuera un futbolista amateur y alguien me invitara a jugar un partido de Colo Colo en el Estadio Monumental, o de Católica en San Carlos. Así me siento, así que muchas gracias”, concluyó.

Tras su anuncio, el jurado agradeció al periodista por su entusiasmo y dedicación en The Covers.

“Te felicito porque te vi súper confiado. Me parece que está muy bien y sigue practicando a Sinatra, el cantar es una celebración de la vida, y hazlo para tu familia, amigos o donde quieras hacerlo, porque lo haces bien”, mencionó Beto Cuevas.

“Repe, no te diré nada de la actuación porque entiendo que hasta acá llegas, y sólo quiero agradecerte, porque de eso se trata este programa, de que personas salgan de su lugar de confort”, complementó Javiera Contador.