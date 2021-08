Fue en octubre de 2019 que, en el programa de Canal 13 Contra Viento y Marea, se dio a conocer la historia de Joaquín, un pequeño de entonces 10 años diagnosticado con un tumor cerebral. Ahora, su madre Daniela pidió oraciones por él luego de una no muy buena noticia médica.

, escribió la mujer en Instagram, junto a una fotografía del niño.agregó.

Señaló, no obstante, que “él está bien de ánimo y sin síntomas. Espero siga así y que el comité de médicos en las próximas semanas tome la mejor decisión a favor de él, que se nos abran los caminos y Dios nos ayude con las personas indicadas”.

“Es injusto. Le ha tocado tanto, pero también sé que Dios no abandona y de esta también saldremos como siempre. Como dice él: con toda la fuerza, con toda la fé, sólo amor para ti GUERRERO DRAGÓN. No estamos solos, muchos pedirán por ti”, cerró.

Según informó Página 7, su tumor tuvo un leve crecimiento.

En enero pasado, según recoge AR13, entregó algunos detalles sobre su actual estado de salud y señaló, mediante Instagram, que “lo más importante (es) que la resonancia salio buena lo confirmamos hoy con el informe”. No obstante, agregó que “mi electroencefalograma salió alterado, o sea tengo una pequeña epilepsia por secuela de la última cirugía, que gracias a que Dios es grande jamás he tenido una crisis fuerte”.

“Gracias a mi Doctor Koller, que me dejó con medicamentos después de la última cirugía hace mas de 1 año, no he tenido problema. Eso significa que me deben hacer un examen más para ajustar la pastilla y listo porque sé que Diosito está a mi lado y no dejará que nada me pase”, sentenció en ese momento.

Recordemos que en el capítulo del programa conducido por Francisco Saavedra, el pequeño emocionó con su historia y su gran sueño, que era ver a sus padres en el altar.

El menor había aparecido por primera vez en el espacio de televisión en un capítulo de agosto de ese año, en el matrimonio de los padres de un amigo. El pequeño confesó a Saavedra que quería lograr lo mismo con sus progenitores, a lo la señal privada accedió.

En el capítulo destinado a su familia, la producción de Contra Viento y Marea decidió regalarles el matrimonio a Daniela y Héctor, padres de Joaquín, quienes se casaron en 2008 en una boda que calificaron como “modesta”, puesto que no tenían dinero en ese entonces. Ante este escenario, la pareja renovó sus votos en una unión religosa.