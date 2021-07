El periodista y conductor del matinal Mucho Gusto, José Antonio Neme, desmintió categóricamente rumores que indicaban que estaría buscando volver a La Red, luego de su reciente salida para ser parte de Mega.

Recordemos que el comunicador estuvo en el programa matutino de la estación de Bethia hasta ser desvinculado en 2020, tras lo que arribó a La Red para ser parte del espacio Hola Chile y Pauta Libre, de los que salió en marzo pasado tras renunciar para volver a Mega.

Es en este contexto que, según reportó el portal El Filtrador, el periodista estaría aburrido porque “no tiene con quién hablar en serio en el matinal Mucho Gusto”, en que comparte con Diana Bolocco y Paulina de Allende-Salazar.

Por esa razón, aseveraron, habría estado en conversaciones para volver a La Red.

A través de Twitter, Neme reaccionó a la información y afirmó que lo consignado es “absolutamente” falso. “Los desafío a que me llamen y me pregunten o de lo contrario identifiquen la fuente que les hablo de mi supuesto “estado de ánimo”. ¡Ante la publicación de mentiras el que pierde es el medio! ¡Qué pena!”, agregó.

Esta información de @ElfiltradorCl es absolutamente falsa. Los desafío a que me llamen y me pregunten o de lo contrario identifiquen la fuente que les hablo de mi supuesto “estado de ánimo”. Ante la publicación de mentiras el que pierde es el medio! Q pena! https://t.co/4dfMgXGcyr — Jose Antonio Neme (@jananeme) July 12, 2021

Más tarde insistió en que “no estoy ni he estado jamás en conversaciones de tipo laboral con La Red desde mi regreso a Mega. Del canal de Quilín guardo profundo cariño y admiración por sus equipos”.

Las razones para dejar La Red

En abril pasado, en el programa en línea Cómplices de Francisca García-Huidobro e Ignacio Gutiérrez, Neme transparentó las razones que lo llevaron a abandonar La Red.

“Para mí el tema económico es importante (…) voy a hacer todo lo que esté a mi alcance desde el punto de vista profesional para garantizarme una vida tranquila en mi intimidad y en mi vida privada, una vez que yo deje de trabajar o trabaje en otra cosa”, dijo el comunicador.

Por otro lado, se refirió a los cuestionamientos públicos por su opinión respecto de temas sociales, manifestando que “no voy a entrar en el juego de que ‘bueno, como gana esto… la igualdad’. No. O sea, pensar en una sociedad igualitaria en donde yo, que gano ‘X’ cantidad pague el 40% de mi renta para que vaya a financiar educación y salud (…) no hay problema. Creo en la igualdad y estoy dispuesto”.

“En términos de plata, este país tiene mucho más problemas de cuánto gano yo o no gano”, señaló.

Tras eso, resumió que “evidentemente me voy por una mejor oferta económica porque a la hora de evaluar, para mí es un factor”- No obstante, aclaró que “no me hubiese ido por un tema de plata a hacer cualquier cosa”.