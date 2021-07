Marcial Tagle recordó el grave accidente que sufrió mientras grababa Casado con hijos, el cual lo obligó a estar un mes hospitalizado.

Durante su participación en el programa La Divina Comida, el actor, quien personificó a Pablo Pinto en la serie, señaló que el incidente ocurrió mientras rodaba una escena junto a Fernando Larraín.

“Me enterré un vidrio en la rodilla, peleando en la zapatería me caí arriba de un espejo. Me puse a gritar ‘accidente’, y a la semana se me infectó”, comenzó señalando.

“Me pude haber muerto. A las 4 de la mañana en la clínica me metieron una jeringa, sacan la jeringa y estaba verde fosforescente. Estuve un mes hospitalizado”, añadió.

“Se demoraron en darse cuenta que tenía un estafilococo dorado en el líquido sinovial de la rodilla”, contó. Finalmente, quedó con antibióticos y se fue a su casa.

“Quedé más cojo. Y de ahí surge el español para reinventar el regreso de Pablo”, mencionó, generando la risa de los demás invitados: Mariana Montero, Alejandra Araya y Matías Walker.

Cabe señalar que en el mismo capítulo, la actriz Alejandra Araya reveló que tiene dos ganglios con metástasis.

“Todos los días me tengo que tomar el Eutirox, que es una pastilla que odio, y controles periódicos porque tengo dos ganglios con metástasis. Pero hoy día estoy bien”, sostuvo.