Durante la tarde de este viernes, canal 13 anunció que el matinal Bienvenidos llegaría su fin luego de diez años de emisión.

El espacio conducido por Tonka Tomicic y Amaro Gómez-Pablos, tuvo diferentes variaciones, polémicas y cambios en sus panelistas.

En diciembre de 2019, el programa sufría una de sus mayores pérdidas: Martín Cárcamo y conductor original, abandonaba el matinal luego de ochos años al aire, para conducir un estelar de la misma casa televisiva.

No obstante, ese año fue uno de los más difíciles para el matinal, debido a la seguidilla de polémicas que tuvieron con sus panelistas e invitados.

Uno de ellos fue el del periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello, quien luego de su participación en uno de los programas, criticó duramente el contenido.

Todo partió cuando el panel analizó el caso del “Kaiser del perro muerto” en Temuco, el hombre que presuntamente quemó el baño de un mall de esa ciudad.

“¿De qué estamos hablando? Me encantaría que aquí pudiéramos aprovechar este espacio en serio, te juro que me invitaron a venir y estamos hablando de este guatón (sic) de este pobre tipo enfermo, que es un delincuente de poca monta, ni siquiera eso, es un enfermo, un ladronzuelo, un pillastre que come gratis y se va, que roba conservas y seguimos hablando de él…”, dijo Guarello, emplazando a sus compañeros a discutir respecto a otros temas delictuales, citando como ejemplo el Caso Cascadas (relacionado a fondos de pensiones que perdieron dinero por cuestionadas operaciones bursátiles).

Frente a esto, Cárcamo respondió al periodista que “lo primero es que tú te acabas de incorporar al programa y llevamos dos horas hablando de otros temas; y segundo, quizá tú lo puedes evaluar como un chascarro pero lo que te quiero decir es que este hombre intentó quemar un mall, entonces por respeto a la fiscal…”, aseguró. “Ese es un tema relevante, quizá para ti no pero para ellos sí”, añadió.

Unos días antes de lo ocurrido con Guarello, Tonka Tomicic se vio enfrentada con el senador José Miguel Insulza, debido a que este comenzó a interpelar a la comunicadora por su alto sueldo, ante lo cual ella se defendió de inmediato.

Todo comenzó cuando el panel discutía las manifestaciones en Chile y el sueldo de los parlamentarios. En ese momento, la conductora aseguró “debería darles vergüenza”.

“¿Por qué? Yo no le he preguntado cuánto gana usted Tonka ¿y a usted no le da vergüenza? Con todo respeto“, replicó Insulza, creando un incómodo silencio en el estudio.

Rápidamente, Tomicic tomó la palabra. “Yo no estoy hablando de que debería darles vergüenza por lo que ganan, sino por lo que dejaron de hacer”, aseguró en esa oportunidad la conductora.

Derechos Humanos, Hermógenes Pérez de Arce y Tonka Tomicic

No obstante, uno de los hechos más polémicos de Bienvenidos, fue el protagonizado por su conductora Tonka Tomicic y el abogado Hermógenes Pérez de Arce, quien luego de un tenso momento fue invitado a retirarse del espacio por Tomicic.

El hecho ocurrió luego de que el abogado negara que en Chile existe violación a los derechos humanos, motivo por el cual la conductora decidió sacarlo del programa.

Esto generó una ola de reacciones no sólo por parte de la audiencia en redes sociales, sino que fue el mismo dueño del canal, Andrónico Luksic, quien a través de su cuenta de Twitter dijo que “creo que fue una equivocación grave haber invitado al señor Hermógenes Pérez de Arce hoy. Mis disculpas a los televidentes”.

“El canal lamenta la forma en que se puso término a la intervención del señor Pérez de Arce en el programa, y le pide disculpas por el mal rato que esto le pudo haber ocasionado”, señaló a través de un comunicado Maximiliano Luksic, director ejecutivo del canal.

Dicha polémica se convirtió en una de las más denunciadas ante el Consejo Nacional de Televisión, superando las 450 quejas en tres días, además de generar reuniones entre los jefes de Canal 13 y sus rostros.

Nabila Riffo y el informe ginecológico

En 2017, el caso de Nabila Riffo conmocionó al país y estuvo durante meses en la palestra nacional. No obstante, el espacio televisivo Bienvenidos, fue duramente criticado tras revelar la declaración del ginecólogo de la afectada luego del ataque.

En dicha declaración, el profesional hablaba de manera distendida y con detalles gráficos e íntimos sobre el examen que le habría realizado a Nabila.

Los conductores y panelistas continuaron analizando el caso, pese a mostrarse sorprendidos por los comentarios, situación que se llenó de críticas por parte de la audiencia, por revelar información privada y personal de una persona involucrada en un hecho judicial.

Incluso, este momento también fue denunciado ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), por lo que los coductores debieron emitir disculpas públicas por revelar contenido privado.

Sin embargo, otra de las polémicas cayó en uno de sus panelistas, Ricardo Soto, quien luego de ser descubierto en una feria de medicina, el canal decidió llevarlo al aire para compartir sobre temas de salud.

No obstante, esta incorporación causó más rechazo que comentarios positivos, teniendo más de 120 denuncias al CNTV, según consignó en 2017 La Tercera.

Pero el momento que más generó indignación en la audiencia, fue cuando Soto comenzó a hablar sobre el cáncer, diciendo que esta enfermedad es “el resultado de una vida llena de odio”, además de que muchos no compartieron sus métodos más naturistas.