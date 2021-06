Cada paso del romance de Gala Caldirola y Mauricio Isla fue cubierto por la prensa nacional, especialmente el inicio de su relación.

Y es que muchos aún recuerdan unos coquetos audios enviados en 2017 por el futbolista, que supuestamente iban dirigidos a la exchica reality española.

“Parece que me saliste bastante tímida, eh”, se escucha decir a Isla, convirtiendo sus palabras en un viral clásico, que incluso fue usado en rutinas de humor.

“Yo te dije desde el principio, que eras una mujer que tiene unos ojos muy lindos, una cara muy bella y unos labios muy atractivos”, añadió en otro audio.

Pero al parecer la historia no fue como todos pensamos. “Esos audios nunca fueron para mí”, aseguró Caldirola en un adelanto de La Divina Comida, donde será una de las invitadas este sábado.

La frase de la modelo sorprendió Rigeo, a la periodista Verónica Bianchi y el actor Juan Pablo Bastidas, que compartirán con ella en dicho episodio del programa de CHV.

El quiebre

En mayo de este año y a través de una publicación en Instagram, Gala confirmó su separación del Seleccionado Nacional.

“Con el mismo amor que un día decidimos empezar un camino juntos como pareja, hoy decidimos hacer un quiebre en nuestra relación sin perder el amor que todavía nos tenemos“, señaló.

Caldirola no entregó detalles sobre las razones, acusando que “son personales”. No obstante, señaló que “queremos dejar claro que no hay motivos de pelea ni rencor entre nosotros”.

“Decidimos hacerlo público para evitar especulaciones y porque ambos consideramos que ser honestos es siempre la mejor manera de hacer las cosas”, cerró, agradeciendo a sus más de 2,5 millones de seguidores por “la comprensión y la empatía”.