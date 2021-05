La exanimadora del Festival de Viña del Mar, Carolina de Moras (40), contó que todavía no se vacuna contra el covid-19 porque quiso esperar a saber “qué tan efectiva era”.

“Quise esperar un poco el desarrollo de la vacuna, cómo iba funcionando, qué tan efectiva era (…) Entonces he estado ahí como tanteando”, confesó en el programa en línea Beauty Velvet, en conversación con la conductora de La Red Julia Vial.

“A partir de esto, como que me siento un poquito más obligada, porque siento que esto es el puntapié para dar ciertas libertades sin obligar -entre comillas- a los que no se quieran vacunar, no les interesa o estaban esperando, como yo, a ver cómo se iba desarrollando la cuestión”, agregó.

Tras sus palabras, Vial sostuvo que “hay que actuar más como comunidad (…) entender que si yo me cuido, te cuido a ti, a todos los que nos están viendo, a los cercanos y a mi familia”.

La conductora del Hola Chile (La Red), bromeó con que se vacunó en marzo para proteger a sus hijos y no le “ha salido la tercera pechuga, de hecho ni las dos primeras”.

“Cuando tú tienes un caso cercano de coronavirus, entiendes que si bien te puede dar (al estar vacunado) no vas a terminar en la UTI”, explicó. Agregó que “si puedes evitar (estar intubado), hazlo”.

De Moras, más tarde, señaló que cree que la enfermedad “es una ruleta rusa”. Ejemplificó con que a “algunos les funciona y a otros no”, como ocurrió, dijo, con un doctor cercano que “enfermó peor” después de las dos dosis. “O no se sabe”, aclaró.

“Yo, que soy un poquito más aprensiva con mi salud porque tengo un pulmón y trato de cuidarme mucho más (…) por lo mismo me daba nervios, también me podía dar, más leve por supuesto… pero bueno, cada uno tiene sus aprensiones y va resolviéndolas también con mucha información”, concluyó.

Vacunas y la UCI

El sábado pasado, en el balance del Ministerio de Salud (Minsal), el Gobierno mostró un cuadro comparativo en que se evidencia la importancia de vacunarse contra el covid-19.

En los datos, se puede apreciar cómo a mayor edad, una persona tiene mayores posibilidades de presentar un cuadro grave de covid; sin embargo, también se evidencia cómo estas se reducen significativamente a medida que reciben la primera y sobre todo, tras la segunda dosis de vacuna.

Mientras, quienes no se vacunan presentan una mayor probabilidad de agravarse y llegar a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Mira el recuadro a continuación: