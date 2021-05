Una edición especial de mujeres tendrá el próximo episodio de La Divina Comida, en el cual participarán las chefs Camila Ruiz, Carolina Erazo, Carolina “China” Bazán y Pamela Fidalgo.

Una de las declaraciones de la noche tuvo relación con la exjurado del programa Top Chef, al revelar que sus inicios estuvieron en un restaurant clandestino que instaló en Santiago.

“El primer restaurant que tuve fue uno clandestino en Avenida Italia. Clandestino que tocabas la puerta y vengo al cumpleaños, y yo estaba todos los días de cumpleaños”, indicó Fidalgo.

En conversación con sus colegas, la profesional sostuvo que tuvo algunas decepciones laborales antes de comenzar con una empresa de catering, la cual dio réditos en el mediano plazo

“Me salgo del Hotel Hyatt, que era como el top one. Comienzo a tener una empresa de catering para filmaciones, tenía varios amigos míos que hacían comerciales de televisión y otros que hacían moda, y comenzaron a llamarme”, aseguró.

“Entonces a medida que fui creciendo con mi catering, arrendé esta casa en el Barrio Avenida Italia para sacar el catering, pero cuando terminaba el comercial, se venían todos persiguiendo para ver si había quedado comida y se empezó a generar esta cosa clandestina, como casual y se empezó a armar un restaurant clandestino, que luego abríamos tres veces a la semana, solo de noche con noches temáticas: comida thai, otro día comida danesa, otro día comida italiana, tú pagabas por internet, hacías la marca y entrabas”, agregó.

Tras eso, Carolina Erazo consultó a la chef sobre si a su local asistían famosos nacionales, a lo que ella respondió con una afirmación.

“De hecho, más de un famosillo, que no voy a decir su nombre, porque está casado con una famosilla. Este tipo llegaba todos los viernes al taller y se paraba en la puerta con animadores, actrices, etc, y decía: ‘he venido a conocer este lugar mágico contigo’, y yo me hacía la que nunca lo había visto, y le decía: ‘hola, qué tal, bienvenidos al lugar mágico’, y el tipo lo hacía todos los viernes”, concluyó.

El programa se estrenará este sábado desde las 22:30 a través de Chilevisión.