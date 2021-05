Sólo una fotografía quería una mujer de 98 años que esperó al actor Nicolás Oyarzún (34) en su local de votación en Providencia, en la región Metropolitana.

La longeva, que acudió hasta el Liceo José Victorino Lastarria en silla de ruedas, fue captada por las cámaras de Meganoticias mientras el intérprete de Edificio Corona ejercía su derecho ciudadano.

Según contó la periodista Daniela Valdés, la mujer, de quien por ahora se desconoce la identidad, quería obtener la imagen para luego mostrársela a su bisnieta.



“Va a ser la envidia de la bisnieta”, bromeó la comunicadora, para luego pasar a tomar la captura tras la venia del actor.

Las inéditas elecciones, que se desarrollan este sábado y domingo, definirán quiénes serán los convencionales constituyentes, concejales, alcaldes y gobernadores regionales.

Sobre su participación en los comicios, Oyarzún contó que “tenía claro mis candidatos, pero hay que encontrarlos en esas tremendas hojas y después doblarlos se me hizo medio complicado”.

En efecto, el listado de candidatos es tan amplio en algunas comunas que la papeleta ha sido denominada ampliamente como “sábana”. Incluso, el mismo presidente Sebastián Piñera tuvo problemas con su voto.

Oyarzún, en una conversación previa con BioBioChile, había dicho sobre su fama y seguidores que “no soy galán. Yo no vivo mi vida así, no respiro así. Soy un hueón que tiene una relación hace muchos años. No soy un casanova, soy tímido, pero entiendo cómo funciona este fenómeno y entro en el juego, aunque también soy consciente que se puede acabar”.

“El cariño de la gente lo agradezco, sobretodo en estos tiempos donde se trolea mucho. Podría contar con los dedos de la mano la gente que ha sido mala onda conmigo. Y eso que de repente he andado muy apurado y no me he podido sacar fotos con todos”, afirmó.

“Más encima yo soy una lata, porque a veces cuando estoy en el aeropuerto (y me piden una selfie) me paro frente a la persona y le pregunto, ‘¿cuál es tu nombre?’. ‘Ana’. ‘Ana ¿puede ser que no sea una foto y que te salude, porque si me saco una foto contigo tengo que sacarme una foto con todos los demás (porque ahí se atreven)?’. Y la gente entiende. Podrían tratarme pésimo, así que mis agradecimientos infinitos para ellos”, reconoció.

Desde Mega mostraron la captura, que puedes ver a continuación: