Fue este domingo, en el programa en línea Noche Velvet de Francisca García-Huidobro , que el periodista José Antonio Neme habló sobre su tensa discusión con el diputado Joaquín Lavín en Mucho Gusto, luego que el matinal emitiera un reportaje en el que se acusa a la administración de la alcaldesa de Maipú Cathy Barriga del pago de excesivas horas extra.

Si bien la alcaldesa no se refirió ni en el reportaje ni en el programa a la denuncia, acusó a través de redes sociales que se sintió “violentada como mujer”. “No tengo palabras para describir la impotencia que siento. Me recordó años atrás cuando trabajé en Mega y me citaron de su directorio para obligarme a callar la violencia que viví, porque había dado una entrevista…”

Agregó que “en un medio sucio de malas intenciones no hay cabida para personas de bien. El periodismo no es farándula pagada. Mega quiere volver a marcar rating de sintonía a costilla del maltrato y denostación de una mujer”.

Mientras la periodista Paulina de Allende-Salazar, que estuvo a cargo del reportaje, respondía a estas últimas declaraciones fue que sorpresivamente, el matinal recibió el llamado del diputado Lavín, esposo de Barriga, asegurando que estaba “molesto” e “indignado”.

Esto, dijo, “por las cosas que han dicho ustedes en el matinal. Hay cosas que hay que aclarar (…) primero si hablas de Maipú, hay que aclarar que aquí hay conflictos de interés”, en referencia al periodista José Antonio Neme y a su padre, exconcejal condenado por cohecho.

Qué vergüenza esto. Cuando pensábamos q la política no podía caer más bajo, llega esta llamada de Lavín Jr a #MuchoGustoMega para quejarse del reportaje a Cathy Barriga y lanza toda la 💩 q sea posible para tapar otra 💩 Bien Neme ahí. pic.twitter.com/LW0CrZosrv — Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) April 22, 2021

“¿Por qué tiene que llamar él?”

En el espacio, Neme contó que mientras estaba en el programa, el día después de la emisión del reportaje, “me dicen por interno que el diputado Lavín quería hablar (…) era un movimiento arriesgado, políticamente hablando, porque ¿por qué tiene que llamar él? No era lo usual. Tenía que hablar ella o algún abogado de la municipalidad, un director de presupuesto”.

Neme lo presentó en pantalla, “de repente apunta directamente a mí diciendo que yo tenía conflicto de interés. Lo cual es muy curioso porque mi papá efectivamente fue condenado hace dos o tres años atrás (…) o sea, de qué manera algún interés mío o de él podría estar en juego. No tenía ninguna lógica lo que él estaba diciendo”.

Más tarde señaló que quiere “creer que fue un impulso familiar que resultó pésimo. Él quedó mal, creo”, cerró el tema.