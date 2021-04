Un nuevo avance en su trama dio Verdades Ocultas este jueves, al mostrar parte del encuentro que sostendrán Rocío (Solange Lackington) y María Luisa (Gabriela Cucurella) luego de 25 años en la ficción.

La reunión se da luego que la abogada fuera visitada por tres de las personas que la traicionaron en el pasado: Tomás (Cristian Campos), Agustina (Catalina) y Diego (Felipe Castro).

En la escena, la ahora villana de la historia le indicó que fue ella quien había juntado al grupo para confabular en contra suya, y evitar que volviera al país.

Según replicó el portal Página 7, todo se inició cuando el personaje de Lackington dijo: “Si Tomás, Agustina o Diego te pidieron que vinieras a convencerme de dar pie atrás te cuento que no lo vas a conseguir”.

Ante eso, María Luis respondió: “Ellos no me dijeron nada, ni siquiera saben que estoy aquí. Sé que viste las declaraciones que hicimos contra ti”.

“Yo no me presté para nada, la idea de juntarlos a todos para denunciarte y mantenerte alejada fue mía y no me arrepiento en lo más mínimo”, agregó.

Hay que señalar que la escena dejó varias reacciones en redes sociales, la mayoría de ellas criticando la actitud de la anciana, quien pasó de ser uno de los personajes más queridos a convertirse en el más resistido.

Volvió a ser la Lulu del principio, esa que baño con cloro a la Agustina cuando era niña #verdadesocultas — Nicol (@pasasquecosas) April 22, 2021

Los guionistas de esta era son expertos en echar a perder personajes, pero con la María Luisa la cagaron brigido oye oye 🤬 #VerdadesOcultas — 👯vivi_la_linda👸 (@vivi_la_linda) April 22, 2021

Aun no puedo entender xq cambiaron por completo el carácter y personalidad de María Luisa, gracias a Dios cambiaron a la actriz xq LuluVivi era tan adorable, nose de donde salió ese odio x Rocío y también x su nieta Olivia, ella si que no se lo merece para nada😔 #VerdadesOcultas — 👯vivi_la_linda👸 (@vivi_la_linda) April 22, 2021

Estamos todxs de acuerdo con que la Rocío es la nueva reina de la teleserie, verdad? No como la "María Luisa" que se cayó brígido#VerdadesOcultas — Sebastian Poblete (@Seba_PobleteHP) April 22, 2021

No ha sido mala, pero perdió todo el cariño q le teníamos al personaje cuando decidió traicionar a Rocío#VerdadesOcultas — Jessi ♊ (@chirimoya_27) April 22, 2021

Es normal que la gente cambie con los años, pero lo de Maria Luisa, no se entiende, es otro poersonaje. O hay nada de la antigua Lulu en esta versión. Ojalá Elianita nooo, la elimine #VerdadesOcultas — Matias miranda (@MatiiMirandas) April 22, 2021

La María Luisa empoderada hasta ahy te llegará el liderazgo ya q te va a dar duro la Rocío jajaja 🤣👍#VerdadesOcultas — 🌺🌻chicakatiuscaBJ🌟🎶👍 (@AgurtoInzunza) April 22, 2021

No soporto a la María Luisa oye #VerdadesOcultas pic.twitter.com/atUhUDmibi — Flor De Cerezo 🌸😷 (@ai_leen93) April 22, 2021

Sigo diciendo que la verdad me gusto que sacaran a la ex Maria Luisa, arruinar tanto el personaje y que volviera a ser aun más mierda que antes, noo!!! a esta señora le quedan super bien los papeles como de "cuica" mala jajaj #VerdadesOcultas — Pîā Ăřaýã 👽 (@shxnpiax) April 22, 2021