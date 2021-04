11 abril, 2021 | Publicado a las 18:43

Con un meme: Luis Gnecco responde con ironía ante polémica con Denise Rosenthal en Got Talent Chile

Gran polémica generó el cruce entre los jurados de Got Talent Chile, Denise Rosenthal y Luis Gnecco, durante el programa emitido el pasado viernes.

Todo ocurrió tras la presentación de la ‘danza del león del sur’, la cual estuvo a cargo del Centro Cultural y Artístico China Chile.

“Qué hermoso. Me dio mucha ternura y emoción. De verdad se pasaron (…) Estremecedor. Me pareció de las mejores cosas que he visto acá en Chile. Preciosísimo”, expresó Denise tras ver el espectáculo y entregar un “Sí”.

Sin embargo, cuando vino el turno de Luis Gnecco, las cosas cambiaron. “Quiero agradecerles por traernos esta danza. Lamentablemente mi voto es no. No lo veo arriba de un escenario como este, por eso mi voto es no“, argumentó el actor.

A ese voto negativo se sumó el de la actriz Carolina Arregui, lo que generó la molestia de Rosenthal. “No puedo creerlo, me resulta insólito (…) Esto es impresionante, se pasaron. Qué vergüenza”, criticó la cantante nacional.

Más tarde la intérprete de Cambio de Piel le debatió a Gnecco por la eliminación de los participantes. “Eso es lo que necesita ver la gente, Luis. La gente en la casa no tiene el privilegio de poder ir a ver este tipo de cosas”, dijo.

“Que vayan al Parque O’Higgins a verlo, de verdad“, respondió el actor, sacando risas entre sus compañeros.

Las palabras de Gnecco se viralizaron en redes sociales y recibieron cientos de críticas. Por ese motivo, durante la tarde de este sábado compartió un meme en su cuenta de Instagram, haciendo alusión a sus palabras.

“Váyanse al Parque O’Higgins”, dice la imagen con un tono aterrador, donde el actor aparece haciendo una mueca.