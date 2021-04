06 abril, 2021 | Publicado a las 11:59

06 abril, 2021 | Publicado a las 11:59

Paz Bascuñán detalla cómo ha sido grabar Demente: "Estás a flor de piel con las emociones"

Paz Bascuñán detalla cómo ha sido grabar Demente: "Estás a flor de piel con las emociones"

“El amor de una madre dispuesta a todo por recuperar a su hijo”. Así define la actriz, Paz Bascuñán su rol de Teresa en la teleserie nocturna de Mega, Demente.

La producción, que lleva poco menos de un mes al aire, ha logrado conquistar poco a poco a la audiencia, aumentando sus cifras de rating con sus casi tres semanas en pantalla.

En entrevista con Página 7, la actriz entregó detalles de cómo ha sido participar de esta producción basada en un guion de thriller, un género en el que los televidentes no están acostumbrados a verla, luego de sus tres temporadas en la teleserie de Canal 13, Soltera otra vez.

“Me he sentido bien. Me atrajo la humanidad del personaje de Teresa, interpretar el amor de una madre dispuesta a todo por recuperar a su hijo, me pareció un lindo desafío actoral”, expresó.

A su vez, Paz aseguró que ser parte de este thriller ha llevado a que deba grabar “escenas duras donde estás a flor de piel con las emociones”.

Por ello, reveló que cuenta con algunos tips para que las grabaciones no le afecten en su día a día. “He buscado maneras para llegar a la casa repuesta sin que me atrape la carga de toda la tristeza que lleva a cuesta Teresa. La bicicleta ha sido santo remedio. Esa media hora de volver a casa pedaleando, respirando, me hace bien”, dijo.

Al mismo tiempo, señaló que ha sido un tiempo complejo para el arte dramático, en medio de la serie de protocolos sanitarios que deben cumplir ante la pandemia de COVID-19 y así evitar los contagios.

“Vivimos tiempos donde hay mucha incertidumbre. Vamos día a día intentando hacerlo de la mejor manera para que no se paren las grabaciones. Dependemos del cuidado y la responsabilidad de cada uno. Somos un equipo grande en un equilibrio precario igual que todo el mundo. La clave hasta ahora ha sido la rigurosidad con los protocolos de cuidado”, contó.

En la misma línea, Bascuñán detalló que se practican “PCR todas las semanas, vida social cero, del trabajo a encerrarse en la casa, lavado de manos permanente, uso de mascarilla y ventilación cada dos horas. Es una manera nueva de funcionar que hemos debimos hacer propia para llegar a puerto. Hasta el momento lo hemos logrado y eso nos hace sentir felices y orgullosos”, añadió.

Paz Bascuñán sobre la violencia

Finalmente, la actriz hizo una reflexión sobre la violencia que afecta a nuestro país, la cual se ve reflejada en el secuestro del hijo de Teresa en medio de un portonazo.

“Han sido tiempos extremadamente duros. Los niveles de deshumanización en nuestra sociedad nos tienen más que golpeados, sobretodo cuando las víctimas son nuestros niños. Imposible ser indiferentes ante tanto dolor”, manifestó.